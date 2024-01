Shon Weissman sorgt für Wirbel in Spanien. APA/AFP/JACK GUEZ

"Weissman not welcome" – Weissman nicht willkommen. Diese Botschaft verbreiten die Fans des spanischen Fußballzweitligisten Burgos CF seit Tagen in den sozialen Netzwerken. Sie wollen eine mögliche Verpflichtung des früheren Torschützenkönigs der österreichischen Bundesliga und israelischen Nationalspielers, Shon Weissman, verhindern.

Der Traditionsverein aus Kastilien-León hat kürzlich den Besitzer gewechselt, und der ist auf der Suche nach Verstärkungen im Wintertransferfenster. Über einen Wechsel vom Erstligisten Granada CF, wo der 27-Jährige derzeit unter Vertrag steht, aber keine besonders wichtige Rolle spielt, nach Burgos ist zuletzt spekuliert worden.

Entfacht hat sich die Ablehnung der Fans aus Burgos an mutmaßlichen Aussagen Weissmans zum Hamas-Massaker, bei dem am 7. Oktober mehr als 1.200 Israelis getötet wurden, und dem Gaza-Krieg. Sie haben ein Schwarz-Weiß-Plakat erstellt, das Weissman mit einem schwarzen Balken über den Augen und einem roten Strich quer über sein Foto zeigt; darunter sind Kommentare aufgeführt, die Weissman getätigt haben soll. "Welchen logischen Grund gibt es, dass nicht schon 200 Tonnen Bomben auf Gaza abgeworfen wurden?" oder "Ganz Gaza unterstützt den Terrorismus. Ganz Gaza ist tot" ist da zu lesen.

"Es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen"

"Es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, und Werte, die hochgehalten werden müssen", schrieb La Hinchada de Arlanzón, eine Gruppe von etwa 700 Burgos-Anhängern, in den sozialen Medien. Einem spanischen Onlinemedium erklärten Burgos-Fans, die an der Kampagne gegen Weissman beteiligt sind, sie seien nicht antisemitisch. "In Gaza werden Gräueltaten begangen, Zivilisten werden bombardiert und Kinder getötet. Wir wollen keinen Spieler, der das unterstützt", wird ein ungenannter Fan zitiert.

Bereits in Granada hatten Fans aufgrund derselben mutmaßlichen Zitate den Rauswurf von Weissman gefordert. Allerdings stammen die Aussagen wohl gar nicht von ihm selbst, vielmehr hat der Spieler laut dem israelischen Webportal Walla entsprechende Tweets anderer Nutzer über den Krieg gelikt und geteilt.

Torschützenkönig in Österreich

Weissman, dessen Großmutter Holocaust-Überlebende ist, ist gläubiger Jude. Am jüdischen Feiertag Jom Kippur spielt er nicht Fußball. Den obligatorischen Militärdienst hat er bei der israelischen Luftwaffe absolviert. Seine Profikarriere begann er 2014 bei Maccabi Haifa. Nach mehreren Stationen in Israel landete er 2019 beim österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC, für den er in der Saison 2019/20 in 31 Ligaspielen 30 Tore erzielte und Torschützenkönig wurde. Ihm gelang auch das erste Tor der Wolfsberger Europapokalgeschichte. Seinen ersten Treffer für Israels Nationalelf erzielte er im September 2021 in einem WM-Qualifikationsspiel ausgerechnet gegen Österreich.

Shon Weissman wurde 2020 Torschützenkönig in der Bundesliga. APA picturedesk/GERT EGGENBERGER

Bereits beim Gastspiel von Weissmans aktuellem Klub Granada in Spaniens Primera Division bei Osasuna Ende Oktober gab es antisemitische Schmähgesänge gegen den Stürmer. Die Fans riefen Parolen wie "Weissman, stirb" und "Palestina Aurrera" (baskisch: Palästina vorwärts). Dabei stand Weissman gar nicht im Kader. Er war aus Sicherheitsgründen in Granada geblieben.

Anstieg des Antisemitismus in Spanien

Der Verband der Jüdischen Gemeinden Spaniens (FCJE) prangert seit Wochen an, dass der Krieg in Gaza einen Anstieg des Antisemitismus in Spanien verursacht hat. Überhaupt tut sich das demokratische Spanien mit der Aufarbeitung der eigenen Rolle gegenüber Juden in seiner Geschichte, während der Judenvertreibung oder der Inquisition, und der Judenfeindlichkeit in der Diktatur bis heute schwer.

Erst 1986 nahm Spanien als letztes EU-Land diplomatische Beziehungen zu Israel auf; die Franco-Diktatur hatte enge Kontakte zur arabischen Welt gepflegt. Auf der Linken, aber selbst in bürgerlichen Medien bedient sich die Kritik an Israel immer wieder antisemitischer Sprachbilder, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Das reicht bis in die Fußballstadien.

"Der Boykott des israelischen Fußballspielers Shon Weissman durch eine Gruppe von Fans von Burgos CF ist absolut inakzeptabel", so eine Sprecherin der FCJE gegenüber dem STANDARD. "Niemand sollte in seinem beruflichen Umfeld boykottiert werden. Dies ist ein weiteres Beispiel für den Anstieg des Antisemitismus, der durch den Krieg ausgelöst wurde, den Israel seit fast drei Monaten gegen die Terrororganisation Hamas führt." (Andreas Knobloch, 10.1.2024)