Eine neue Prozessorgeneration von AMD soll Grafikkarten bei Spielen bis zu einer Auflösung von 1080p überflüssig machen. AMD

Schon im Vorfeld sorgten erste Leaks für Aufsehen, jetzt ist es offiziell: Chiphersteller AMD präsentierte auf der CES seine neuesten Desktop-Prozessoren mit integrierter Grafik und verspricht eine enorme Leistungssteigerung gegenüber der Vorgängergeneration. Tatsächlich deutet die Ryzen-8000G-Serie darauf hin, dass der Einstieg in die Gamingwelt auf dem PC keine Grafikkarte mehr benötigen dürfte.

Die neue Chip-Generation bietet für interessierte PC-Bastler die Modelle Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, und Ryzen 5 8500G. Es wird auch ein Modell 8300G geben, das kleinste Modell soll allerdings OEM-Partnern vorbehalten sein. Je nach Modell gibt es verschiedene Konfigurationen aus Zen-4- oder Zen-4c-Kernen (abgespeckte Zen-4-Versionen), die mit Grafikeinheiten der RDNA-3-Generation kombiniert werden. Darüber hinaus zählt mittlerweile eine eigene KI-Einheit auch fix zum Prozessoren-Paket dazu.

Ein kleines Grafikwunder

AMD hebt besonders die Grafikleistung dieser Serie hervor. Sie soll laut Hersteller die weltweit schnellste integrierte GPU in einem Desktop-Prozessor enthalten, was flüssiges Gaming in 1080p ohne die Notwendigkeit einer dedizierten Grafikkarte ermöglicht. Dafür hat man sich bei der Präsentation auch Entwickler von CD Projekt Red auf die Bühne geholt. Sie sollten zur Unterstützung dieser Behauptung zu verstehen geben, dass sogar Spiele wie "Cyberpunk 2077" auf 8000G-Systemen lauffähig sind.

Zweifellos ein Highlight dieser Serie ist die Radeon-780M-Grafikeinheit im Ryzen 7 8700G. AMD verspricht, dass diese APU in allen getesteten Spielen mindestens 60 FPS bei niedrigen Einstellungen in 1080p erreicht. Eine weitere bedeutende Entwicklung zeigt AMD mit der Unterstützung der Zwischenbildberechnung durch Fluid Motion Frames, was auch in vielen aktuellen Spielen zu einer erheblichen Leistungssteigerung führen kann – und eine klare Kampfansage an Nvidias Zwischenbildberechnung Frame Generation ist.

Ab 31. Jänner verfügbar

Die Preise für die verschiedenen Modelle variieren von 179 bis 329 US-Dollar, wobei der offizielle Verkaufsstart für 31. Jänner angekündigt worden ist. Der Ryzen 3 8300G wird im Laufe des ersten Quartals 2024 in OEM-Systemen verfügbar sein. Sollten sich Angaben von AMD auf die Praxis übertragen lassen, dürfte dem Chiphersteller durchaus eine beachtliche Evolution in diesem Prozessoren-Segment gelungen sein.

Tatsächlich würde das bedeuten, dass Desktop-PCs für Einsteiger oder Gelegenheitsspieler nicht mehr zwingend eine eigene Grafikkarte benötigen. Wer in 1440p oder darüber auf hoher Detailstufe spielen möchte, wird natürlich weiterhin auf separate Grafikbeschleuniger setzen müssen. (bbr, 9.1.2024)