Die Geschworenen entschieden einstimmig, dass der Täter im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit gehandelt hat. APA/EVA MANHART

Korneuburg – Mit einer rechtskräftigen Unterbringung für einen 28-Jährigen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum hat am Dienstag in Korneuburg ein Prozess um eine vom April 2023 datierende Bluttat in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) geendet. Der Mann soll seine 60-jährige Mutter mit einem Küchenmesser getötet haben. Bei der Attacke wurde auch der Stiefvater (70) verletzt. Die Geschworenen entschieden einstimmig, dass der Betroffene im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit gehandelt hat.

Im Fall der Zurechnungsfähigkeit wäre der 28-Jährige wegen Mordes und versuchten Mordes belangt worden. Die entsprechenden Hauptfragen wurden von den Laienrichtern einstimmig bejaht. (APA, 9.1.2024)