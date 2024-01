Teresa Vogl, Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Marion Benda führen durch den Opernball. Foto: ORF/Wiener Staatsoper/Michael Pöhn/Roman Zach-Kiesling

Auch heuer überträgt ORF 2 am 8. Februar den Wiener Opernball aus der Staatsoper. Dafür setzt das öffentlich-rechtliche Medienhaus aber teilweise auf neue Moderatoren. Wie schon im Vorjahr führen Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Teresa Vogl durch den Abend. Neu mit dabei ist laut Aussendung "Seitenblicke"-Redakteurin Marion Benda. Verzichten muss man heuer auf das "ZiB"-Moderationspaar Nadja Bernhard und Tarek Leitner, die im Vorjahr Langzeitmoderator Alfons Haider abgelöst hatten. Als Kommentatoren sind erneut Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz im Einsatz. Durch die Höhepunkte der Ballnacht führt" "am Folgetag Lilian Klebow in der Sendung "Alles Opernball" auf ORF 1. (APA, 9.1.2024)