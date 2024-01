Antony Blinken versucht erneut das anscheinend Unmögliche: einen Weg in Richtung Frieden im Nahostkrieg zu vermitteln, der zuletzt die Angst einer Ausdehnung des Konflikts in der gesamten Region wachsen ließ. Nachdem zuletzt am Montag im Libanon ein hochrangiger Kommandant der Hisbollah-Miliz, Wissam al-Tawil, bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden war folgte am Dienstag die Meldung über die Tötung von Hisbollah-Kommandant Ali Hussein Barji, der für die Beschaffung und den Einsatz von Drohnen verantwortlich gewesen sein soll.

US-Außenminister Antony Blinken (rechts) mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant (links) am Dienstag in Tel Aviv. AFP/POOL/EVELYN HOCKSTEIN

Nach Stationen unter anderem in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Saudi-Arabien und Jordanien, bei denen die Staats- und Regierungschefs unter anderem auf einen sofortigen Waffenstillstand pochten, kam der US-Außenminister am Montagabend in Israel an. Am Dienstag traf er unter anderem Premier Benjamin Netanjahu, Außenminister Israel Katz, Verteidigungsminister Yoav Gallant und Präsident Yitzhak Herzog.

Krieg in Nahost: Blinken und Baerbock auf diplomatischer Mission

AFP

Blinken machte bei seiner vierten Israel-Reise seit Kriegsbeginn deutlich, dass er "tatsächlich echte Chancen" für eine bessere Einbindung Israels in die Nahostregion und eine Akzeptanz der arabischen Nachbarn sieht – wenn die israelische Führung einen Weg zu einem realistischen palästinensischen Staat schafft. "Wir müssen daran arbeiten, eine andere und bessere Zukunft aufzubauen", forderte Blinken. Zunächst müsse aber "diese schwierige Zeit" überstanden sowie sichergestellt werden, dass sich der 7. Oktober nicht wiederhole, fügte Blinken mit Blick auf den Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel hinzu, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 200 in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Gespräche über Intensität der Kriegsführung

"Es gibt viel zu besprechen, vor allem über den Weg voran", sagte Blinken mit Blick auf die Zukunft des Gazastreifens, bei dessen künftiger Verwaltung die USA auch die arabischen Nachbarn in der Verantwortung sehen. Der US-Außenminister bekräftigte bei dem Treffen mit Netanjahu "die Notwendigkeit, einen dauerhaften, nachhaltigen Frieden für Israel und die Region zu gewährleisten, auch durch die Verwirklichung eines palästinensischen Staates".

US-Außenminister Antony Blinken (links) kam am Dienstag in Tel Aviv unter anderem mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (rechts) zusammen. EPA/GOVERNMENT PRESS OFFICE / HA

Blinken sprach von "einer unglaublich herausfordernden Zeit für Israel, für die Länder in der Region und vor allem für die Menschen, die weiter leiden". Er betonte, wie wichtig es sei, "weiteren zivilen Schaden zu vermeiden und die zivile Infrastruktur im Gazastreifen zu schützen". Bereits vor seiner Ankunft hatte Blinken gesagt, dass er Israel auffordern werde, die Intensität seiner Kriegsführung im Gazastreifen umgehend zu reduzieren. Der Chef des UN-Nothilfebüros OCHA, Martin Griffiths, hatte Ende vergangener Woche erklärt: "Gaza ist zu einem Ort des Todes und der Verzweiflung geworden." Das schwer zerbombte Gebiet sei "unbewohnbar" geworden, eine Hungersnot drohe.

Bisher sind nach Zahlen des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 23.000 Menschen getötet worden, tausende weitere werden unter den Trümmern vermisst. Die Zahlen der Behörde unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Fachleute gehen aber eher von einer Unter- als einer Überschätzung der Opferzahlen aus. Mehr als 85 Prozent der rund 2,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in dem schmalen, aber äußerst dicht besiedelten Küstenstreifen wurden durch den Krieg bereits vertrieben. In und um die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten leben mittlerweile rund eine Million Menschen – vor dem Krieg waren es etwa 280.000. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock übergab am Dienstag fast zehn Tonnen Hilfsgüter für die notleidende palästinensische Bevölkerung an den Ägyptischen Roten Halbmond.

Keine Sicherheit

Israels Präsident Herzog erklärte bei seinem Treffen mit Blinken am Dienstag, dass Israel "unter äußerst komplizierten Umständen vor Ort sein Möglichstes tut, um sicherzustellen, dass es keine unbeabsichtigten Folgen und keine zivilen Opfer geben wird". Er erwähnte unter anderem, dass Israel vor Angriffen warne, anrufe und Flugblätter verschicke.

Ärzte ohne Grenzen beklagte am Dienstag, dass eine Granate die Wand einer Unterkunft der Hilfsorganisation in Khan Younis im Süden des Gazastreifens durchschlagen habe. "Über 100 Mitarbeitende und ihre Familien sind dort untergebracht gewesen", hieß es in einer Stellungnahme der NGO auf X, vormals Twitter. Vier Menschen wurden demnach verletzt, darunter die fünfjährige Tochter eines Mitarbeiters. Die israelische Armee sei über den Aufenthaltsort von Ärzte ohne Grenzen in Khan Younis informiert gewesen, hieß es von der NGO. "Wir haben keine Evakuierungsanweisungen erhalten. Dieser Angriff zeigt einmal mehr, dass niemand in Gaza nirgendwo sicher ist." (maa, 9.1.2024)