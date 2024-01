Der aktuelle Bildungsminister Gabriel Attal (34) wird Premierminister. REUTERS/STEPHANIE LECOCQ

Élisabeth Borne war eine spröde, aber kompetente und loyale Regierungschefin für Frankreich. Die erst zweite Frau in diesem Amt hielt sich immerhin 20 Monate als Premierministerin, das Doppelte von Elisabeth Cresson in den Neunzigerjahren. Borne holte für den Präsidenten brandheiße Kohlen aus dem Feuer – die Rentenreform oder vor Weihnachten das neue Immigrationsgesetz. Gerne hätte die Spitzenfunktionärin ihr Land im Juli durch die Olympischen Spiele geleitet. Sie fühlte sich prädestiniert dazu und dankte am vergangenen Montag nicht freiwillig ab.

Doch der Präsident hat anderes im Sinn, dem Borne im Wege steht. Er tritt lieber die Flucht nach vorne an. Wie all seine Vorgänger im Élysée benutzt er seine(n) Premier als "fusible", als politische Sicherung, oder etwas weniger neutral: als Sündenbock. Macron ist selber unpopulär, isoliert und in der politischen Dauerkrise. Seit den Parlamentswahlen 2022 hat sein Lager in der Nationalversammlung keine absolute Mehrheit mehr und ist auf Stimmen der Opposition angewiesen. An sich müsste er sich – oder zumindest seine Partei – Neuwahlen stellen. Doch die Präsidialverfassung der Fünften Republik schützt ihn durch alle Böden. Sie erlaubt es ihm, den Neuanfang vielmehr mittels eines Premierwechsels zu vollziehen. "Borne out", titelten die Pariser Medien am Dienstag schroff – obwohl es, wenn schon, Macron ist, der sich einem politischen Burnout genähert hat: Als Folge seiner erzwungenen Reformen ist nicht etwa sein Lager, sondern die Rechtspopulistin Marine Le Pen im Vormarsch – ausgerechnet die Frau, die der Präsident einhegen wollte.

Als Nachfolger aufbauen

Die Chance ist groß, dass Le Pen die letzten dreieinhalb Jahre von Macrons insgesamt zehnjähriger Amtszeit überschatten, ja sogar dominieren wird. Das ist gewiss nicht nur des Präsidenten Schuld. Aber es ist der eigentliche Grund, warum die Technokratin Borne nun den Hut nehmen muss. Mit ihrem Nachfolger Gabriel Attal schickt Macron den derzeit bei den Bürgerinnen und Bürgern populärsten, zupackendsten und "politischsten" Minister in den Kampf gegen die proputinistische Rechts-außen. Gleichzeitig hat er mit seinem Alter von nur 34 Jahren das Alleinstellungsmerkmal des "jüngsten Premiers, den Frankreich je hatte". Attals dynamische Art und seine steile Karriere erinnern Beobachter an den Präsidenten. Erwartet wird, dass in den kommenden Tagen auch die Regierungsmannschaft Attals vorgestellt wird.

Bei den Europawahlen im Juni dieses Jahres wird Attal dem ebenso jungen und smarten Listenführer Le Pens, Jordan Bardella, frontal angreifen müssen. Und das wird erst die Generalprobe für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2027 sein. Wenn sich der langjährige Vertraute des Präsidenten in der Europa-Wahlkampagne bis im Juni gut schlägt, hat er bei den Präsidentschaftswahlen in gut drei Jahren Aussichten auf den Ritterschlag durch Macron, der 2027 kein drittes Mal antreten darf. Wenn nicht, wird Attal das gleiche Los wie Elisabeth Borne erleiden – das einer politischen Sicherung, die über Nacht ausgewechselt werden kann. Noch scheint es allerdings, dass Attal aus härterem Holz als seine Vorgängerin geschnitzt ist. (Stefan Brändle aus Paris, red, 9.1.2024)