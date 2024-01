Er zieht sich seine Sturmhaube übers Gesicht, die dicken Handschuhe über seine Hände und klettert auf seinen Amphibienbagger, der neben der Slipanlage in Rust festgemacht ist. Einen Teil der Absauganlage musste er richten, erzählt er, jetzt passe wieder alles, und er macht sich fertig, um weiter Schlamm vom Boden des Neusiedler See zu saugen. "Wir arbeiten, solange es geht", sagt er, der Arbeiter der Seemanagement GmbH – eines Unternehmens des Landes Burgenland, das sich um den Erhalt des Neusiedler Sees kümmert. "Wenn der See zufriert, können wir nichts mehr machen." Doch auch schon bei wenigen Graden über dem Gefrierpunkt und Wind scheint die Arbeit mit diesem Amphibienbagger am See beschwerlich. "Ich habe eh eine Sitzheizung", sagt der in mehrere Schichten gekleidete Arbeiter. Das Dach aus einfacher Plane hält zwar den Wind ab, so dieser nicht zu stark ist – dennoch schließt es der Mann aber nur selten, weil es seine Sicht einschränkt.

Der Arbeiter auf dem Schlammbagger ist dick angezogen und motiviert: "Ich hab eh eine Sitzheizung." Guido Gluschitsch

Die Arbeiten zur Erhaltung des Sees sind in vollem Gange. Es bleiben dem Land ja nur die Monate zwischen Oktober und März. In der restlichen Zeit gehört der See den Vögeln und ihrer Brut – na ja, und den hoffentlich wieder kommenden Bade-, Urlaubs- und Segelgästen. Das Segeln könnte in dieser Saison auch wieder mit Kajütbooten ganz normal funktionieren. Das liegt nicht nur daran, dass die Häfen und deren Ausfahrten über den Winter vom Schlamm befreit werden, sondern auch daran, dass sich der Wasserstand des Sees in den vergangenen Monaten erholt hat.

Wasserstand ist gestiegen

Lag der Wasserstand vor einem Jahr mehr als einen halben Meter unter dem Durchschnittswert seit 1965, sind es heuer mit 115,3 Meter über der Adria nicht einmal 20 Zentimeter zu wenig Wasser. Für das Land Burgenland und die landeseigene Seemanagement GmbH ist das aber kein Grund, die Ambitionen zur Seerettung zurückzufahren. "Zur langfristigen Absicherung des Naturraums Seewinkel / Neusiedler See braucht es eine nachhaltige Lösung. Unsere Pläne haben sich diesbezüglich nicht geändert", heißt es aus dem Büro des zuständigen Landesrates Heinrich Dorner (SPÖ). Was sich aber geändert hat, ist die Antwort auf die Frage, woher man das Wasser für den See zuzuleiten gedenkt.

Die Gespräche mit den Ungarn, Wasser aus der Mosoni-Donau in den Neusiedler See einzuleiten, verliefen immer vielversprechend. Jedes Mal. Vor allem auf ungarischer Seite folgten aber keine Taten. Selbst dann nicht, als man im Burgenland bereit war, den allergrößten Teil der Kosten einer Zuleitung zu stemmen. Nur zur Erinnerung – vom See profitieren auch die Ungarn mit ihrem mehr als 270.000 Quadratmeter großen Megaprojekt in Fertőrákos, das aktuell zwar auf Eis liegt, aber auch schon neu ausgeschrieben wurde. "Wir arbeiten seit geraumer Zeit an alternativen Varianten für eine Wasserzufuhr aus der Donau, nachdem die Gespräche mit der ungarischen Seite ins Stocken geraten sind", heißt es aus dem Land. "Hier sind wir auf Expertenebene mit Niederösterreich in einem guten Austausch, die Verhandlungen laufen sehr konstruktiv und ergebnisorientiert." Auch bei diesem Projekt geht es darum, Donauwasser in den See zu leiten.

Noch reicht der Wasserstand nicht an die Tore der Bootshütten in Rust. Guido Gluschitsch

Und auf noch einem Gebiet gab es bis zuletzt viele Verhandlungen – ebenfalls konstruktive und ergebnisorientierte, wie sich nun herausstellt: jene das Schilfmanagement am See betreffend. Das Schilf macht an mehreren Ecken Probleme, ist aber von Frühjahr bis Herbst auch Brutstätte vieler Vögel. Folglich kann auch das Schilf nur in den Wintermonaten behandelt werden. Die Schilfschneider am See werden immer weniger. Das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr – schon gar nicht in Österreich. Schilf, das am See geschnitten wird, wird meist in den Norden, nach Deutschland und in die Niederlande, exportiert. In Österreich, etwa für die Dämmung verwendetes Schilf, stammt oft aus China – weil es billiger ist.

Eine Schilfschneidemaschine schneidet in Winden gerade den Kanal frei. Seemanagement GmbH

Inzwischen hat sich auch das Land Burgenland mit der Seemanagement GmbH den Schilfschneidern angeschlossen. "Aktuell läuft ein Vergabeverfahren für Schilfpflegemaschinen. Diese kommen voraussichtlich ab Herbst 2024 zum Einsatz." Doch es solle auch heuer noch im großen Stil gegen das Schilf vorgegangen werden. Anders als bei der Zuleitung von Donauwasser sind sich in diesem Fall wirklich fast alle einig, dass das eine sehr gute Idee ist. Denn gerade das tote Schilf zieht viel Wasser und lässt es verdunsten, bindet aber kein Kohlendioxid, es dient den Vögel nicht als Brutstätte, und in Bereichen mit totem Schilf entstehen klare Seen wie im Gebiet Mörbisch und Rust.

Am Neusiedler See ist in der Nacht auf den 15. März 2023, das Schilf in Mörbisch in Flammen gestanden. APA/FEUERWEHR MÖRBISCH

Die einfachste und effektivste Möglichkeit, große Mengen von Schilf schnell zu beseitigen, wäre es abzubrennen. Auch da sind sich fast alle einig, dass dies die beste Idee sei. Darum zweifeln immer noch einige daran, dass jeder Schilfbrand im vergangenen Winter tatsächlich nur ein Unglück war. Denn das bewusste Abbrennen verbietet das Luftschutzgesetz. Doch nun haben Land Burgenland und Umweltschutzministerium einen Weg gefunden, wie man alles unter einen Hut bekommt, bevor es wieder durch ein Unglück brennt – und zu den Emissionen aus dem Brand auch noch jene von den Löschflugzeugen und -hubschraubern kommen: Man brennt das Schilf kontrolliert im Zuge eine Feuerwehrübung nieder.

Brandschutzübung im Schilfgürtel

Details dazu geben Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) und Dorner am Donnerstag bekannt. Bekannt ist bereits, dass an der Übung unter der Leitung des Feuerwehrkommandos Neusiedl am See rund 300 Feuerwehr-Mitglieder teilnehmen werden. Es geht bei der Übung unter anderem darum, dass "die Wirksamkeit von Brandschutzschneisen, der Einsatz des Flugdienstes, Mannschaftstransport und das Anlanden mit Feuerwehrbooten oder die Schadstoff- und Temperaturmessungen mit Drohnen-Unterstützung geprobt werden", heißt es vom Land Burgenland. Die Übung wird unter Koordination der Biologischen Station Illmitz wissenschaftlich beobachtet. "Ziel des Monitorings ist es, wissenschaftlich fundierte Aussagen über die Folgen des Schilfabbrennens für die Natur und Umwelt treffen zu können. Relevante Aspekte sind unter anderem die Biodiversität, die Luftgüte und die Treibhausbilanz. In dem Projekt miteingebunden sind das Umweltbundesamt, der WWF und Birdlife und weitere Organisationen und Institutionen."

Wenn das – und auch alles weitere – nach Plan funktioniert, könnte das Land Burgenland im Frühjahr eine noch nie dagewesene Bilanz zum Erhalt des Neusiedler Sees ziehen. Denn auch was das Vorhaben angeht, im Winter bis zu 100.000 Kubikmeter Schlamm aus dem See zu entfernen, ist man derzeit sehr gut unterwegs. Bereits erledigt ist die "Ertüchtigung" des rund 400 Meter langen Schilfkanals in Donnerskirchen, die Entschlammung der Hafenanlage und -ausfahrt in Breitenbrunn und der Kanalausfahrt in Oggau. In Winden wurden die Arbeiten am Hauptschilfkanal abgeschlossen, aus der Fahrrinne wird aktuell Schlamm abgesaugt, wie das eben auch in Rust passiert. Arbeiten in Illmitz, Purbach, Jois, Neusiedl, Gols und Podersdorf werden bis März noch folgen.

Dieser Bereich im Schilfgürtel in Mörbisch war vor einem Jahr bereits fast trockengefallen. Guido Gluschitsch

"Früher hat man sich immer nur auf Einzelmaßnahmen beschränkt. Nun gehen wir viel zielgerichteter an die Sache heran und setzen einen wichtigen Schritt für die gesamte Region", erklärt Dorner die an mehreren Punkten gleichzeitig vorangetriebenen Anstrengungen. Dabei geht das Land Burgenland mit einem Millionenbetrag in finanzielle Vorleistung, während noch die Verhandlungen über die Kostenbeteiligungen der einzelnen Stakeholder laufen. "Wichtig war, mit den Pflegemaßnahmen zeitnah zu starten", heißt es dazu aus dem Land. (Guido Gluschitsch, 9.1.2024)