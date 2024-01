19.40 REPORTAGE

Re: Ein Dorflehrer in Russland Nikolai Stopnewitsch war in Moskau Manager in einem internationalen Konzern. Nachdem er den Job vor zwei Jahren hingeschmissen hat, ist er jetzt Lehrer in einem russischen Dorf, wo er Kinder auf die Welt von morgen vorbereiten will. Bis 20.15, Arte

Muss sich für die Erfüllung ihrer beruflichen Träume von ihrer Tochter trennen: Eva Green in "Proxima – Die Astronautin", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Dharamsala / Darius F. / Pathé / France 3 Cinéma

20.15 DRAMA

Proxima – Die Astronautin (F/D 2019, Alice Winocour) Die alleinerziehende Französin Sarah (Eva Green) steht vor der Erfüllung ihrer Träume: Sie wird als Astronautin für eine einjährige Mission der Internationalen Raumstation ausgewählt. Dafür muss sie sich allerdings von ihrer achtjährigen Tochter verabschieden. Alice Winocours Drama erzählt von einer intensiven Mutter-Tochter-Beziehung, alltäglichem Sexismus und der fragilen Balance von Familie und Karriere. In weiteren Rollen sind Lars Eidinger, Matt Dillon und Sandra Hüller zu sehen. Bis 21.55, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Doku-Abend zum Thema Ernährung Mehr als die Hälfte der heimischen Bevölkerung ist mittlerweile übergewichtig. Hanno Settele beleuchtet in Österreich – Das Land der Dicken, warum das so ist. Danach geht es um 21.05 in Brennpunkt Österreich um die Glaubensfrage Fleisch. Unser Hirn ist, was es isst präsentiert ab 21.55 wissenschaftliche Erkenntnisse, die belegen, dass die Ernährung unmittelbaren Einfluss auf die seelische Gesundheit und geistige Verfassung hat. Bis 22.45, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ende der Privatsphäre – unsere Daten im Netz Der Journalist Reto Caduff hat sich die Frage gestellt, ob es überhaupt möglich ist, sich im Internet zu schützen und ein Mindestmaß an Kontrolle über die eigenen Daten im Netz zu behalten. Um 23.05 folgt Dein Gesicht gehört uns – Gefahren der Gesichtserkennung. Bis 23.50, ORF 2

0.20 COMING OF AGE

Sunburned (D/NL/PL 2019, Carolina Hellsgård) Die 13-jährige Claire (Zita Gaier) verbringt die Ferien mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in Andalusien. Weitgehend sich selbst überlassen, freundet sie sich am Strand mit dem senegalesischen Strandverkäufer Amram (Gedion Oduor Wekesa) an. Nuanciertes Coming-of-Age-Drama von Carolina Hellsgård (Endzeit), das gerade in seiner Beiläufigkeit überzeugt. Bis 1.50, Arte