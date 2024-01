Gastbeitrag: Susanna Schaffer Wieseneder

Jede und jeder von uns hat blinde Flecken. Es lohnt ein Scheinwerfer darauf, sonst kann ein Dolchstoß für die Unternehmenskultur drohen. Getty Images/iStockphoto

Es gibt sie, und sie sind ein Teil von uns. Aber wir kennen sie nicht, weil wir sie nicht sehen. Und meistens auch nicht sehen wollen. "Ich bin doch meistens ausgeglichen", sagt der, der schnell zu Tobsuchtsanfällen neigt. "Ich denke mich oft in andere Menschen hinein", sagt die Empathielose. Es sind blinde Flecken wie diese, die wie tiefhängende Wolken unseren Ausblick auf den Horizont verstellen. Obwohl, Achtung, falsches Bild, es geht nicht um den Ausblick in die Ferne, sondern um den Einblick in die Nähe. Den Einblick in uns selbst.

Dieses "Selbst" beschränkt sich nicht auf Menschen, auch Unternehmen haben blinde Flecken. Das sind die dunklen Ecken, in die niemand schauen mag. Weil sie nicht zum eigenen Selbstverständnis passen. Weil sie den formulierten Werten, den Zielen und einer Vision des Unternehmens widersprechen. Sexuelle Belästigung – sicher nicht bei uns. Mobbing – gibt es nur bei anderen. Mangelnde Feedback-Kultur – dazu haben wir doch einen ausformulierten Leitfaden, der das genau regelt.

1. Wer auf solche Themen hinweist, die nicht zur offiziellen Wertekultur des Unternehmens und dem öffentlich vermittelten Bild passen, streut Sand ins Getriebe der routinierten Abläufe und "beschädigt" den intensiv erarbeiteten Wandel der Kultur.

2. Es macht Arbeit, dort aufzuräumen. Denn leuchten die Scheinwerfer in die dunklen Ecken, bedeutet das oft Stress und Konflikte. Also lieber Licht aus. Dennoch gilt: Die Kultur eines Unternehmens wird auch dadurch geprägt, was an schlechtem Verhalten toleriert wird.

In der Beratungs- und Coachingpraxis erlebe ich blinde Flecken häufig in mehreren Bereichen: in Krisensituationen und im Umgang mit Mitarbeitenden, Partnern und Lieferanten.

Rette sich, wer kann?

Krisen sind extreme Situationen, in denen der Ton manchmal etwas rauer ist und Entscheidungen nicht immer ausführlich diskutiert und gemeinsam getroffen werden. Das ist einerseits verständlich, in der Praxis aber fatal: Denn gerade in Krisensituationen und damit verbundener großer Unsicherheit ist rasche und eindeutige Kommunikation wichtiger denn je. Und darüber hinaus ist jede Krise auch ein Stresstest für die Unternehmenskultur: Gelten Wertschätzung und Augenhöhe auch unter Druck – oder werden diese Werte in der Krise als Erste über Bord geworfen?

Bei Employer-Onboarding Journey hat es in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gegeben. Betriebe haben viel Engagement und Geld investiert, das Thema steht regelmäßig auf der Agenda der Führungskräftetreffen. Wer mag da jetzt Spielverderber sein und darauf hinweisen, dass die Augenhöhe nicht nur bis zu den Mitarbeitenden reichen sollte, sondern auch für Lieferanten und Dienstleister gelten muss – für einen Bereich also, in dem oft durchaus genussvoll das Prinzip "Wer zahlt, schafft an" ausgekostet wird. Wenn es schon im eigenen Unternehmen nicht so gerne gesehen wird, ungeniert den Chef raushängen zu lassen, dann doch wenigstens gegenüber dem externen Logistik-Dienstleister und der teuren Werbeagentur.

Ja, unsere Abteilung ist ein eingeschworenes Team. Aber gehören auch Kolleginnen und Kollegen, die gerade in Karenz sind, noch dazu? Und wer fühlt sich verantwortlich, mit diesen im Austausch zu bleiben? Und wird das als echtes Anliegen verstanden oder als lästige Pflicht aufgrund des Fachkräftemangels abgehandelt? "Ja, selbstverständlich sind wir familienfreundlich, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gibt es spezielle Programme." Bedeutet das auch, dass Karenzväter als Rolemodels angesehen werden und nicht in der Kantine kopfschüttelnd verspottet werden?

Es darf nicht sein

Mobbing, sexuelle Belästigung, Ungleichbehandlung – das sind klassische Bereiche für blinde Flecken in Unternehmen, obschon viel Wichtiges und Richtiges etabliert wurde. Dennoch, das Hinsehen bereitet Aufwand und macht Ärger, da oft Aussage gegen Aussage steht und sich die Vorwürfe nicht immer leicht belegen oder widerlegen lassen. Und das Ganze zudem schon gar nicht zur offiziellen Unternehmenskultur passt.

So sehe ich Unternehmenskultur auch – neben vielen anderen Funktionen – wie einen Hochwasserschutz: Errichtet bei Normalwetter und Niedrigwasser, zeigt sie ihre Qualität erst, wenn der Pegel steigt. Der Umgang mit blinden Flecken soll, ja, muss also Teil einer glaubwürdigen Unternehmenskultur sein. Das lohnt sich. Denn Unternehmen, die ihre blinden Flecken identifizieren, können diese bearbeiten. Dadurch haben sie einen Wettbewerbsvorteil. Genauso wie der Einzelne, wenn er erkennt, dass er allzu leicht in Rage gerät oder es ihr an Empathie mangelt. Sich dessen bewusst zu sein und damit besser umzugehen unterstützt die Glaubwürdigkeit mehr als alles andere. (Susanna Schaffer Wieseneder, 18.1.2023)