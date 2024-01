Es ist eines der besten Features von Googles Pixel-Smartphones: die Möglichkeit, eingehende Anruf automatisch von einer KI beantworten zu lassen. Auf diese Weise kann man etwa Spam-Anrufe ins Leere laufen lassen oder auch in einer Besprechung gleich sehen, ob ein Anruf sofort angenommen werden muss – oder eben nicht.

Beschränkungen

Das Problem dabei: Bisher ist Call Screen in seiner Vollversion nur in den USA verfügbar. In einigen Ländern – darunter Deutschland und Frankreich – ist zwar ein manueller Aufruf dieser Funktion nutzbar, aber auch dieser bietet nur einen Bruchteil der Funktionen. In Österreich oder der Schweiz gibt es das Ganze gleich gar nicht.

Telefonieren ist besser, wenn man vorher schon weiß, dass kein Spam-Anrufer auf der anderen Seite sitzt. Unter anderem das macht Call Screen möglich. Google

All das könnte sich nun ändern: Einem Reddit-User ist es gelungen, Call Screen in Indien zu aktivieren, einem Land, wo das Feature offiziell gar nicht angeboten wird. Aus heimischer Perspektive aber noch interessanter: In einem der Screenshots ist eine Liste der künftig unterstützten Sprachen und Länder zu sehen. Und dort finden sich einige neuem Kombinationen, darunter eben auch Deutsch für Österreich und die Schweiz.

Auch Französisch und Italienisch sollen in der Schweiz künftig unterstützt werden. Für Indien wird neben Englisch auch Hindi gelistet. Dass Letzteres tatsächlich funktioniert, belegen die Screenshots ebenfalls.

Ausdehnung

Waren in früheren Jahren viele Pixel-Features auf die USA beschränkt, war Google zuletzt merklich bemüht, die internationale Verfügbarkeit zu verbessern. Bleibt die Frage, wann es eine offizielle Ankündigung gibt. Denkbar wäre etwa einer der nächsten Pixel Feature Drops, mit denen Google seinen Geräten vierteljährlich neue Features verpasst. (apo, 9.1.2024)