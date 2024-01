Das israelische Start-up Steakholder will langfristig kultivierte Aal-Zellen verwenden und expandiert in die Emirate

Es ist noch nicht so lange her, da ist erstmals der vegane 3D-gedruckte Lachs des Wiener Start-ups Revofoods erstmals in den Regalen der Supermärkte gelandet. Eine Kombination aus Mycoprotein und anderen pflanzenbasierten Inhaltsstoffen wird dabei in Form eines Filets gedruckt, das bei der Verkostung des STANDARD allerdings nicht ganz überzeugen konnte.

Nun gesellt sich das nächste Fischimitat dazu. Das israelische Jungunternehmen Steakholder Foods hat den ersten 3D-gedruckten Aal vorgestellt.

Auf den Präsentationsfotos hat man das Fake-Aal-Filet jedenfalls appetitlich angerichtet. Steakholder Foods

Künftig mit kultivierten Zellen

Im Supermarkt findet man diesen noch nicht, aber er basiert auf demselben Verfahren, das man bereits für die Herstellung eines Weißfisch-Imitats zum Einsatz gebracht hat. Dieses wurde, gemeinsam mit einem ebenfalls pflanzlichen Steak, erst kürzlich von der Merieux Nutrisciences Group in einer Untersuchung als unbedenklich in Bezug auf die verwendeten Rohstoffe gemäß den Auflagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingestuft. Dort möchte man nun auch eine Freigabe seitens der Lebensmittelbehörden erhalten und plant die Errichtung einer großen Produktionsanlage.

Steakholder Foods

Auch für den Aal gibt es bereits Kommerzialisierungsideen. Dieser soll zudem nicht dauerhaft rein aus pflanzlichen Zutaten bestehen. Man möchte in Zukunft Aal-Zellen kultivieren und im Druck verwenden. Dazu müssen die Verfahren aber erst weiterentwickelt werden, um eine leistbare Skalierung zu ermöglichen.

Weltweit arbeiten verschiedene Unternehmen daran, ihre dafür genutzten Bioreaktoren effizienter zu machen, um künftig sogenanntes Laborfleisch zu massentauglichen Preisen verkaufen zu können.

Auch die "Dropjet"-Technologie von Steakholder soll weiter verbessert werden. Letztlich soll sie von Partnerunternehmen eingesetzt werden, um potenziell hunderte Tonnen an Nahrungsmittel pro Monat drucken zu können. Das Unternehmen erklärt, mit seinem Verfahren Geschmack, Textur und Aussehen von bestimmten Fleisch- bzw. Fischprodukten sehr gut imitieren zu können. Dazu ermöglicht es die Methode, mit weniger Zutaten auszukommen als andere Hersteller von Fleischimitaten.

Man sieht Dropjet als langfristige Alternative zur industriellen Tierhaltung, die im Vergleich letztlich einen geringeren CO2-Ausstoß aufweisen, nicht so viel Wasser benötigen und dabei auch weniger Landfläche beanspruchen soll. (red, 10.1.2024)