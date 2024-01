Die zahlreichen Pleiten in der verschachtelten Signa-Gruppe haben die Gesamtverbindlichkeiten der insolventen Unternehmen heuer rasant ansteigen lassen und auf ein neues Rekordniveau getrieben. Insgesamt erreichten die Passiva der betroffenen Firmen 13,97 Milliarden Euro, geht aus der Jahresstatistik des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) hervor. Davon entfallen allein 10,44 Milliarden Euro auf die sieben Pleitefälle im wankenden Immobilienimperium von René Benko, das entspricht fast drei Vierteln der Gesamtverbindlichkeiten des Jahres 2023.

Allein die bisher sieben Pleitefälle im Signa-Konzern sorgen für drei Viertel der Gesamtverbindlichkeiten des Vorjahrs. APA/ROBERT JAEGER

Wobei auch die Insolvenz von Kika/Leiner mit Passiva von fast 132 Millionen Euro zu den fünf größten Pleitefällen des Jahres zählt. Die Möbelkette gehörte bis wenige Tage vor ihrer Pleite ebenfalls zur Signa-Gruppe, wurde dann aber um einen Minibetrag weiterveräußert.

Pleiten wegen Konjunkturflaute

"Vor allem in den Monaten November und Dezember hat sich gezeigt, dass sich die Wirtschaftsflaute in den Insolvenzeröffnungen widerspiegelt und die Bereinigungswirkung durch die Insolvenzen volle Fahrt aufgenommen hat", kommentiert der AKV in einer Aussendung. Zuvor hatten die Nullzinsphase der Europäischen Zentralbank und diverse Hilfsmaßnahmen während der Corona-Pandemie für einen entsprechenden Rückstau an Firmenpleiten gesorgt.

Wobei es zumindest bei der Anzahl der Pleitefälle noch Luft noch oben gibt. Denn diese haben sich im Vorjahr um fast 16 Prozent auf 3364 Insolvenzen erhöht – Höchstwert der vergangenen Dekade. Wobei der AKV für 2024 einen weiteren Anstieg der Pleitefälle erwartet, allerdings soll deren Anzahl unter der Marke von 4000 bleiben. "Nach unserer Einschätzung werden die negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Entwicklung der letzten Wochen mit überproportionalen Insolvenzeröffnungen prolongieren", heißt es aus dem AKV. Zwar werde sich laut Wirtschaftsprognosen die Inflation verringern, aber das Wachstum weiterhin schwach bleiben.

Auch mehr Privatkonkurse

Angestiegen ist laut AKV im Vorjahr auch die Anzahl der Privatkonkurse, nämlich um knapp neun Prozent auf 9758 Fälle. Damit bleibt man allerdings überraschend weiterhin hinter den Zahlen der Rekordjahre 2018 mit 10.058 Eröffnungen und 2019 mit 9497 Eröffnungen zurück. "Mit dieser Entwicklung war eher nicht zu rechnen, weil es aufgrund einer Gesetzesnovelle 2021 zu Erleichterungen bei Entschuldungen gekommen ist", erklärt der AKV. So wurde etwa die Dauer eines Zahlungsplans oder Abschöpfungsverfahrens im Regelfall von fünf auf derzeit drei Jahre verkürzt.

Dass sich dabei im Vorjahr die Gesamtverbindlichkeiten der eröffneten Privatinsolvenzen um fast 15 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro erhöht haben, führt der AKV auf einen statistischen Ausreißer zurück – nämlich einen einzelnen Pleitier in Wien, bei dem Forderungen über 145,8 Millionen Euro angemeldet wurden. Bei Bereinigung solcher Ausnahmefälle zeige sich, dass die Durchschnittsverschuldung in den vergangenen fünf Jahren stetig gesunken sei. Betroffene würden nun früher mit weniger Schulden Schritte zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens setzen, folgert der AKV. (Alexander Hahn, 9.1.2024)