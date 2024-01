Der rote Tiroler Vizelandeshauptmann wünscht sich, dass sich der Ex-Kanzler nach der Signa-Pleite gegenüber der SPÖ "genau so sorgsam verhält, wie er das bei seinen Brötchengebern getan hat"

Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (links im Bild) begab sich nach seiner Zeit in der Politik auf lukratives Terrain – das gefällt nicht allen in der SPÖ. Hier zu sehen mit der Ex-FPÖ-Vizekanzlerin und Managerin Susanne Riess und dem früheren ÖVP-Finanzminister und Vizekanzler Josef Pröll. TOPPRESS Austria

Alfred Gusenbauer ist ein ehemaliger Kanzler und SPÖ-Vorsitzender, bis heute Sozialdemokrat und – man kann es so sagen: stinkreich. Allein in den vergangenen Jahren hat er viele Millionen Euro bei René Benkos Signa-Gruppe in Rechnung gestellt. Gusenbauer war für die Signa als Berater tätig, saß im Beirat der heute insolventen Holding und ist nach wie vor Aufsichtsratschef der Signa Prime Selection AG und Signa Development Selection AG.

Geschäftlich läuft es für Gusenbauer seit vielen Jahren blendend, politisch mischt er schon lange nicht mehr mit. Und doch steht er jetzt im Zentrum einer hitzigen innenpolitischen Debatte.

Angeführt wird sie von keinem Geringeren als Gusenbauers Nachfolger: SPÖ-Chef Andreas Babler. Am Dienstag wetterte der rote Vorsitzende in der ZiB 2 erneut gegen Gusenbauer. Dessen hohe Beraterhonorare seien "nicht zu erklären" und "moralisch nicht in Ordnung". Über einen Parteiausschluss Gusenbauers sei nachzudenken, sollte dessen Verhalten "strafrechtlich in Diskussion stehen". Bis dahin gelte: Gusenbauer ist Parteimitglied, mehr aber nicht.

Burgenländer würden sogar "Ausschluss einleiten"

Aber wäre ein Parteiausschluss Gusenbauers überhaupt möglich? Und wie sehen das andere Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen? Kann man einen früheren Vorsitzenden einfach ausschließen, weil er großes Geld mit politisch unliebsamen Unternehmern macht? Wo beginnt die rote Moral?

Brigitte Ederer gilt als eine Grande Dame der SPÖ. Dabei war die frühere Staatssekretärin und Ex-Bundesgeschäftsführerin nach ihrem Ausscheiden aus der Politik selbst Topmanagerin bei Siemens. Ederer sagt zum STANDARD: "Was Alfred Gusenbauer gerade macht, hat mit der SPÖ eigentlich überhaupt nichts zu tun." Ederer könne die Aufregung nicht ganz nachvollziehen. Eine Frage der Moral sei das in ihren Augen nicht. Wobei Ederer betont: "Natürlich kann man darüber reden, ob es so hohe Honorare überhaupt geben soll. Aber das ist dann eine grundsätzliche Debatte."

Aus der SPÖ Wien sind ähnliche Töne zu hören. Bablers Äußerungen sollen im Rathaus der Hauptstadt eher mit Verwunderung aufgenommen worden sein. "Es gab ja überhaupt keinen Anlass, dass er jetzt so hart reagiert", sagt ein Wiener Sozialdemokrat. Gemeint ist: Babler hätte den Fall Gusenbauer auch gelassener bewerten können, so habe er das Thema nun erst recht zu einem der SPÖ gemacht. "Ein Parteiausschluss Gusenbauers ist aber ausgeschlossen. Das würde eine Lawine lostreten. Es gibt auch andere Sozialdemokraten, die Honorarnoten stellen", sagt der Rote.

Georg Dornauer hingegen rückt aus und legt Gusenbauer nahe, seine rote Mitgliedschaft ruhend zu stellen, bis alle Vorwürfe rund um die Signa restlos aufgeklärt sind. "Ich empfehle ihm freundschaftlich, gegenüber unserer Partei genau so konsequent zu handeln, wie er dies auch innerhalb der Strabag tat", sagt der rote Tiroler Vizelandeshauptmann zum STANDARD. Hier habe Gusenbauer einen "Reputationsschatten" erkannt und sein Aufsichtsratsmandat zurückgelegt. "Daher würde ich mir von ihm wünschen, dass er sich gegenüber unserer Gesinnungsgemeinschaft genau so sorgsam verhält, wie er das bei seinen Brötchengebern getan hat."

Im roten Burgenland geht man sogar noch weiter. "Im Burgenland würden wir das nicht tolerieren und einen Ausschluss einleiten, weil so ein Verhalten mit sozialdemokratischen Werten nicht vereinbar ist", sagt der dortige Klubobmann Roland Fürst. "Man kann nicht am Sonntag Sozialdemokratie predigen und von Montag bis Samstag das Gegenteil leben, das kann man zum Beispiel der Verkäuferin an der Kassa, die uns wählen soll, schlichtweg nicht erklären."

Aber wie ist es eigentlich formell? Wäre ein Parteiausschluss Gusenbauers überhaupt möglich? Die kurze Antwort lautet: nicht wirklich. Das rote Parteienstatut eröffnet dafür nur wenige Optionen.

Grundsätzlich kann ein Ausschluss aus der SPÖ bloß durch ein Schiedsgericht der Partei ausgesprochen werden. Lediglich in Härtefällen ist es dem Vorstand der Bundespartei oder einer der neun Landesparteien erlaubt, jemanden aus der Partei zu werfen, "um politische Gefahren für die SPÖ abzuwenden". Was unter "Gefahren" zu verstehen ist, wird nicht näher definiert. Das macht alles schwer durchschaubar.

Weltgewandte Arroganz

Die wenigsten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben große Freude mit dem geschäftigen Treiben Gusenbauers. In seiner Partei wird der Ex-Kanzler für seine Weltgewandtheit geschätzt, ihm wird aber auch ein arroganter Habitus nachgesagt. Das passe einfach nicht zur SPÖ, finden manche. Doch auch das sei noch kein Grund, um Gusenbauer aus der Partei auszuschließen. Der Genosse sei nur ein einfaches Mitglied, habe keine Funktion in der SPÖ, heißt es. Ende 2021 hat er der Ex-Kanzler allerdings noch die höchste Auszeichnung seiner Partei erhalten: die Viktor-Adler-Plakette. Im Rahmen der Verleihung würdigten ihn die damalige Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Alt-Bundespräsident Heinz Fischer als großen Sozialdemokraten.

Selbst der deutsche Ex-Kanzler Gerhard Schröder darf sich weiterhin Genosse nennen. Und der blieb trotz des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine ein Freund von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Die SPD kam aber nach einem langen Ausschlussverfahren zum Schluss: Er darf Mitglied bleiben.

Denkbar wäre ein Ausschluss Gusenbauers aus der SPÖ, wenn strafrechtliche Vorwürfe gegen ihn erhoben würden, die zu einer unbedingten Freiheitsstrafe führten. Dann könnte Gusenbauer theoretisch mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundesparteivorstand ausgeschlossen werden. Aber selbst dagegen könnte er noch Berufung einlegen. (Katharina Mittelstaedt, Jan Michael Marchart, 9.1.2024)