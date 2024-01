Reaktionen Beckenbauers Tod lässt Fuballdeutschland innehalten

Die Nachricht vom Tod Franz Beckenbauers lässt Fußballdeutschland innehalten. Am Sitz seines Heimatvereins FC Bayern München hielt sich das öffentliche Gedenken am Dienstag sehr in Grenzen. Doch kalt lässt Beckenbauers Tod die Menschen nicht