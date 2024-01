Die Raumwärme ist der größte Brocken beim Energieverbrauch in den Haushalten, hier lässt sich folglich viel Geld sparen. IMAGO/Michael Bihlmayer

Das vergangene Jahr war für viele der reinste Horror. Strom und vor allem Gas näherten sich preislich der Schmerzgrenze, nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Grund war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der zu diesen Turbulenzen führte.

Frage: Macht es noch Sinn, Energie zu sparen?

Antwort: Auf jeden Fall. Die Preise für Strom und Gas sind zwar wieder gesunken, liegen aber immer noch ein Stück weit über dem Niveau von vor der Krise. Und sie werden wohl auch nie mehr nachhaltig auf dieses Niveau zurückkommen.

Frage: Wo liegt das größte Einsparpotenzial?

Antwort: Eindeutig bei der Raumwärme. Der Energieverbrauch für das Heizen ist nach Angaben von Martin Baumann von der Österreichischen Energieagentur der größte Brocken des Energieverbrauchs der Haushalte.

Frage: Wo gibt es bei der Raumwärme den größten Hebel?

Antwort: Fenster und Türen dämmen sowie andere Verlustquellen ausfindig machen und beheben. Manches geht sofort, etwa schlecht schließende Fenster oder Türen mit Dämmstreifen unterschiedlichster Materialien nachjustieren; Außenwände dämmen oder Dach isolieren ist aufwendiger, braucht mehr Zeit und Geld, bringt aber auch viel.

Frage: Was noch?

Antwort: Nicht alle Räume heizen, sondern vorzugsweise jene, wo man sich am häufigsten aufhält. Und – die Räume nicht so stark heizen, dass man mit dem T-Shirt herumgehen muss, weil es andernfalls zu warm wäre. Pi mal Daumen könne man sagen, dass ein Grad weniger in der Wohnung eine Einsparung von etwa sieben Prozent an Energie bringt. Wenn man die Raumtemperatur statt auf 23 oder 24 Grad nur auf 21 oder 22 Grad einstelle, ließen sich im Schnitt sicher zehn Prozent an Energie und somit auch Heizkosten einsparen, sagt Baumann.

Frage: Was ist bei Heizkörpern zu beachten?

Antwort: Wird dieser nicht mehr richtig warm, obwohl er voll aufgedreht ist, kann es daran liegen, dass sich Luft im Heizkörper befindet. Spätestens dann ist es Zeit, die Heizung zu entlüften, damit nicht unnötig Energie vergeudet wird. Außerdem soll darauf geachtet werden, dass die Heizkörper frei stehen und nicht durch Möbelstücke, Vorhänge oder Gardinen verstellt werden. Sonst staut sich die Wärme .

Frage: Wie ist es mit dem Lüften im Winter?

Antwort: Das ist wichtig, wobei Stoßlüften die bessere Option ist als gekippte Fenster. Drei bis viermal am Tag sollte man die Fenster für fünf bis zehn Minuten weit öffnen, damit es zu einem Luftaustausch kommt. Dabei sollte die Heizung ausgeschaltet oder das Thermostatventil geschlossen werden, damit nicht hochgeheizt wird.

Frage: Wie sieht es beim Stromverbrauch aus?

Antwort: Da macht es Sinn, nach Stromfressern Ausschau zu halten, etwa mit einem Wattmeter, das man zwischen dem Elektrogerät und der Stromdose anbringt. Bei älteren Geräten wie Stereoanlagen oder Fernsehern, die sich oft rund um die Uhr im Stand-by-Betrieb befinden, macht es Sinn, diese von der Stromquelle zu trennen und erst zu aktivieren, wenn man sie wirklich braucht. (Günther Strobl, 10.1.2024)