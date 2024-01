Das neue Jahr hat ja gut angefangen. Nur drei Beispiele: Sie werden permanent aufgefordert, im Jänner trocken zu bleiben, die Medien lehren Sie mit Horrorszenarien zu den 2024 anstehenden nationalen und internationalen Wahlen das Fürchten – und dann wird Ihnen auch noch klar, dass Sie sich nicht einmal mehr den gebrauchten Fußabstreifer eines Pleitiers, von dessen Firma im Notverkauf verschleudert, leisten können. Noch was?

Run auf Signa: Ein Auktionshaus versteigert diese Fußmatte, das Höchstgebot ist mittlerweile vierstellig. Aurena.at

Nett ist ja bei den Wahlapokalypsen-Artikeln immer die Wendung am Schluss, die klingt, als hätte da jemand von oben (die Chefredaktion ist meist einen Stock höher) interveniert: "Geh bitte, kannst nicht mit einem positiveren Ton schließen?" Worauf den Damen oder Herren Schreibenden meist folgender Satz einfällt: "Aber entschieden wird erst an der Wahlurne." Ja eben, das ist es ja, wovor wir uns fürchten! Schlimmer ist nur, wenn nicht mehr gewählt wird oder eben so wie in der neuen Heimat der Frau ..., nein, das verkneife ich mir jetzt.

Das Trockenbleiben hat schon so seinen Sinn. Leichter tun sich die, die von gut- (oder nicht) meinenden Mitmenschen im Dezember einschlägig vor einer Punschhütte abgelichtet und mit dem Foto bedacht wurden. Oder die auf Social Media postenden Braveheart-Schauer. Oder die, die bald ihren jährlichen Blutwerte-Check machen. Oder die Feinspitze, die auf eine goldene Benko-Klobürste in der nächsten Versteigerungsrunde sparen. (Gudrun Harrer, 9.1.2024)