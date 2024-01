Der Fratelli-d'Italia-Abgeordnete Emanuele Pozzolo verletzte mit seiner Waffe einen Mann am Bein. Gegen den Abgeordneten wird ermittelt

"In der Führungsriege einer Partei gibt es immer jemanden, der einen Fehler macht oder falsche Dinge tut. Wegen der Verantwortung, die wir haben, werde ich sehr streng sein", sagte Meloni zur Suspendierung des Abgeordneten. IMAGO/Alessandra Carli / LiveMed

Rom – Der Abgeordnete der italienischen Regierungspartei Fratelli d'Italia (Fdl), Emanuele Pozzolo, der mit einer Pistole zu einer Silvesterfeier im norditalienischen Rosazza erschienen war und dabei einen Gast durch einen versehentlich ausgelösten Schuss verletzte, ist am Dienstag von der Fraktion seiner Gruppierung im Parlament suspendiert worden. Dies teilte FdI-Fraktionsvorsitzender Tommaso Foti mit.

Körperverletzung und fehlende Aufsicht von Waffen ist der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft der norditalienischen Stadt Biella gegen Pozzolo erhoben hat. Der Vorfall bringt die Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni politisch in Verlegenheit.

Partygast am Bein verletzt

Ein 31-Jähriger wurde in der Silvesternacht durch einen wohl versehentlich abgegebenen Schuss aus der Waffe des Parlamentariers am Bein leicht verletzt. Pozzolo zeigte einigen Anwesenden seine Mini-Pistole, für die er einen Waffenschein besitzt, als sich wohl versehentlich ein Schuss löste. Die Waffe, die beschlagnahmt wurde, hat die Größe eines Feuerzeugs. Sechs Pistolen wurden bei dem Abgeordneten beschlagnahmt. Dem Parlamentarier wurde der Waffenschein entzogen.

Auf einer Pressekonferenz in Rom sagte Meloni am vergangenen Donnerstag, sie habe ihrer Partei die Suspendierung empfohlen, bis ein Ausschuss der Gruppierung das Verhalten des Mandatars untersucht habe. "In der Führungsriege einer Partei gibt es immer jemanden, der einen Fehler macht oder falsche Dinge tut. Wegen der Verantwortung, die wir haben, werde ich sehr streng sein", sagte Meloni. (APA, 9.1.2023)