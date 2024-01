Gabriel Attal schaffte den Durchbruch, als ihn Emmanuel Macron 2020 zu seinem Regierungssprecher machte. Nun ist er Frankreichs neuer Premierminister. EPA/YOAN VALAT

Er ist ein Macron-Boy, einer jener schneidigen, blitzgescheiten Jungpolitiker, die Emmanuel Macron 2017 links und rechts von ihm in sein Boot holte. Viele sind seither wieder ausgestiegen, teilweise in die Privatwirtschaft abgesprungen. Nicht Gabriel Attal. Der aus einem bürgerlichen Vorort von Paris stammende Jurist, Sohn eines jüdischen Vaters und einer christlich-orthodoxen Mutter, hatte sich schon 2016 Macron angeschlossen, als dieser erst am Durchstarten war. Den Durchbruch schaffte er, als ihn Macron 2020 zu seinem Regierungssprecher machte.

Im Sommer 2023, als er Bildungsminister wurde, hatte es Attal gleich mit einer kniffligen Affäre zu tun: Immer mehr Schülerinnen und Schüler kamen mit einer Abaya, dem bodenlangen Übergewand islamischer Konnotation, in den Unterricht. Der neue Minister fackelte nicht lange und verbannte die Abaya aus der Schule. Dabei ging er geschickt wie entschlossen vor – und verhinderte, dass die Frage in eine neue Endlosdebatte ausuferte.

Die konservative Zeitschrift Valeurs actuelles, deren Leserschaft Marine Le Pen oder zumindest den konservativen Republikanern zuneigt, war jedenfalls voll des Lobs. Attal erreichte, was Macron kaum je geschafft hatte: Er grub den Rechtspopulisten ein erstes Mal das Wasser ab, ohne xenophobe Untertöne.

Beginn bei sozialistischer Partei

Die Linke bezeichnet den Minister zwar als "Rechtsabweichler", bewirkte aber damit kein größeres Echo. Vielleicht, weil es kaum zutrifft: Attal hatte seinen politischen Werdegang in der Sozialistischen Partei begonnen, bevor er 2016 dem Ruf Macrons folgte und in die politische Mitte wechselte.

Auch hat Attal als bekennender Homosexueller – sein eingetragener Partner ist Stéphane Séjourné, Fraktionschef der Liberalen im EU-Parlament – bewiesen, dass er sich für Minderheiten und Schwache einsetzt: Als Bildungsminister ergriff er einschneidende Maßnahmen, um gemobbte Schülerinnen und Schüler zu schützen.

Attal ist heute laut Umfragen der populärste Minister der Regierung. Er hat wohl die Mission, die Rechtspopulisten auszubremsen, erstmals im Juni bei den Europawahlen: Dann wird Attal auf den noch jüngeren Vorsitzenden des Rassemblement National (RN) treffen, den 28-jährigen Jordan Bardella. Alles mit dem Fernziel 2027 – wenn Marine Le Pen bei ihrem vierten Anlauf in den Élysée-Palast einziehen will. (Stefan Brändle aus Paris, 9.1.2024)