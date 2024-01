Die österreichische Komponistin Grete von Zieritz kennen nur die wenigsten. Friedrich / Interfoto / pictured

Kein Stück einer Komponistin, keine Dirigentin. Dass Frauen beim Neujahrskonzert bis auf einige Orchestermusikerinnen wieder einmal unterrepräsentiert waren, sorgte für einigen Missmut. Schnell wurde das musikwissenschaftlich kaum haltbare Gegenargument laut, es habe historisch eben keine Komponistinnen gegeben. Orchestervorstand Daniel Froschauer von den Wiener Philharmonikern dürfte das wissen. Seine Verteidigungslinie: Man schaue sich das Repertoire an, sei "noch nicht so weit". Das Ganze sei aber ohnehin keine Genderfrage, "sondern eine der Qualität".

Dass weibliche Musikpersönlichkeiten bis heute kein Teil unseres kollektiven Gedächtnisses sind, hängt auch mit dem Kunstverständnis des romantisch geprägten 19. Jahrhunderts zusammen. Damals stieg das Interesse an den Biografien von Musikern und Komponisten. Deren Persönlichkeit und Leben zu verstehen, sah man als Schlüssel zum Verständnis ihrer Werke. Frauen spielten dabei jedoch kaum eine Rolle. "Der romantische Geniebegriff war sehr stark männlich konnotiert und wirkt de facto bis heute nach", sagt Michaela Krucsay vom Zentrum für Genderforschung der Kunstuniversität Graz.

Maskulines Schaffen

Dahinter stand der Forscherin zufolge eine Denkweise, in der kreatives Schaffen hauptsächlich maskulin wahrgenommen und den Frauen eher ein reproduktiver, passiver Part zugeschrieben wurde. Das wiederum spiegelte sich im Aufbau und in der Gestaltung der ersten wichtigen Archive im 19. Jahrhundert wieder. In dieser "Heldengeschichtsschreibung", die Musikern und Komponisten ein Denkmal setzte, hatten Frauen keinen Platz.

In einem vom Wissenschaftsfonds FWF finanzierten Projekt spüren Krucsay und ihre Mitarbeiterin Lucia Agaibi dem "Musikerinnennachlass als Gedächtnisspeicher" nach. Als Protagonistinnen ihrer Forschung wählten sie Luise Adolpha Le Beau (1850–1927), Ethel Smyth (1858–1944), Mary Dickenson-Auner (1880–1965), Elly Ney (1882–1968), Grete von Zieritz (1899– 2001) und deren Tochter Hedi Gigler-Dongas (1923–2017). Zeitlich spannt sich der Horizont also von der Mitte des 19. Jahrhunderts über Postmoderne und Nationalsozialismus bis in die Gegenwart, räumlich von Österreich und Deutschland bis Großbritannien.

Pianistin und Komponistin Clara Schumann ist auch außerhalb der Musikwissenschaft bekannt. imago/Leemage

Verpönte Betätigung

Eine musikalische Laufbahn hing für Mädchen – natürlich auch für Buben – zunächst einmal vom Wohlwollen der Familie ab. "Bei Frauen war das aber insofern relevanter, als es im 19. Jahrhundert nicht unbedingt erwünscht war, dass sich eine Frau in der Öffentlichkeit exponiert und womöglich noch dazu in der Kunst", so Krucsay. Musik wurde nicht in allen gesellschaftlichen Schichten gleichermaßen als adäquates Betätigungsfeld einer ehrenwerten bürgerlichen Frau gesehen, obwohl eine Ausbildung im Klavierspiel sehr wohl zum Bildungsideal der bürgerlichen Frauen und Mädchen gehört hat.

Während zum Beispiel Hedi Gigler-Dongas von ihrer Großmutter regelrecht als Wunderkind an der Violine herangezüchtet wurde, musste die Komponistin und Dirigentin Ethel Smyth mit Hunger- und Redestreiks gegen familiäre Misstöne ankämpfen, um zum Kompositionsstudium nach Leipzig zu dürfen. Dass sie in diesem männlichen Revier dann überhaupt zugelassen wurde, war zu jener Zeit noch die Ausnahme von der Regel.

Mit ähnlicher Vehemenz hat sich die mit der britischen Schriftstellerin Virginia Woolf befreundete und selbst als Autorin erfolgreiche Smyth später in der englischen Suffragettenbewegung politisch engagiert und mit ihrem Werk The March of Women sogar den Soundtrack dazu geschrieben.

Mutige Einzelkämpferinnen

Trotz einer teilweisen Unterstützung durch Mäzeninnen und fördernder Netzwerke hat sich ein gewisses kämpferisches Element als roter Faden in den durchaus unterschiedlichen Biografien herausgestellt. "Im Großen und Ganzen haben sich die meisten davon als Einzelkämpferinnen dargestellt", so die Musikwissenschafterin. "Es gab noch nicht das, was man als eine starke, in der Öffentlichkeit wahrgenommene Gruppe von professionell agierenden Komponistinnen oder Musikerinnen bezeichnen könnte."

Ethel Smyth kämpfte mit Hunger- und Redestreiks gegen familiäre Misstöne, um zum Kompositionsstudium nach Leipzig zu dürfen. IMAGO/Gemini Collection

Eine zentrale Forschungsfrage in dem noch bis Mitte 2024 laufenden Projekt gilt deshalb den identitätsstiftenden Mechanismen von Nachlässen als Gedächtnis und Speicher. Dabei unterscheidet Krucsay mit der deutschen Kultur- und Literaturwissenschafterin Aleida Assmann zwischen dem Speicher- und dem Funktionsgedächtnis, die "quasi dialektisch wie Vorder- und Hintergrund aufeinander bezogen sind".

Das eher passiv verstandene Speichergedächtnis könnte zum Beispiel schlicht die Archivierung eines Nachlasses bedeuten. Wird das Material aber aktiv zugänglich gemacht, dann funktioniert es identitätsstiftend. "Dieses Funktionsgedächtnis ist also wichtig für die Herausbildung einer spezifischen Gruppenidentität, wie der professionellen Musikerinnen oder Komponistinnen", erklärt die Expertin.

Sichtbarkeit erhöhen

Das Sichtbarmachen von Nachlässen könne Vorbild für künftige Generationen sein und zur Festigung der weiblichen Berufsidentität beitragen. Nicht zuletzt gehe es für Künstlerinnen auch darum, einen selbstbewussten Zugang zur eigenen "Überlieferungswürdigkeit" zu entwickeln. Das führe dazu, dass Nachlässe, Notenmaterialien und Manuskripte ans Archiv übergeben werden und die Geschichte der weiblichen Kunstschaffenden fortgeschrieben wird.

Wie lässt sich nun auch retrospektiv noch mehr Trommelwirbel für in Vergessenheit geratene Musikerinnen erzeugen? "Aufführen! Das Aufführen war immer der größte Kampf und das größte Anliegen von allen, weil das am schwierigsten machbar war." Krucsay zufolge sollte die Bewusstseinsbildung für weibliche Musikschaffende schon im Musikunterricht in der Schule anfangen: "Der etablierte Kanon ist schon wichtig, aber die Komponistinnen sollten nicht immer ein Gegenkanon bleiben, sondern in diesen integriert werden." (Mario Wasserfaller, 13.1.2024)