Thierry Henry arbeitet aktuell als TV-Experte und Frankreichs U21-Trainer. EPA/VINCE MIGNOTT

Paris - Der frühere französische Welt- und Europameister Thierry Henry hat von Depressionen in seiner Karriere berichtet. Das sei ihm während der Corona-Pandemie klar geworden, als er fast jeden Tag geweint habe. "Während meiner gesamten Karriere und seit meiner Geburt muss ich an Depressionen gelitten haben. Habe ich es gewusst? Nein. Habe ich etwas dagegen unternommen? Nein. Aber ich habe mich auf eine bestimmte Art und Weise angepasst", sagte Henry im Podcast "The diary of a CEO".

Während der Corona-Pandemie, als er Trainer von Montreal Impact war, habe er es begriffen. "Ich war in Montreal isoliert, und es war hart, meine Kinder ein Jahr lang nicht sehen zu können", berichtete der heutige U21-Nationaltrainer Frankreichs. Während dieser Zeit habe er fast jeden Tag ohne Grund geweint. "Die Tränen kamen von allein. Warum, weiß ich nicht, aber vielleicht waren sie schon sehr lange dort."

Henry brachte dies mit seiner Kindheit in Verbindung, als er sehr oft von seinem Vater kritisiert worden sei. Der einst für Monaco, Arsenal und Barcelona spielende Stürmer wurde 1998 mit Frankreich Weltmeister und zwei Jahre später Europameister. (APA, 9.1.2024)