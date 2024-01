Mein Magenta-Modem, Modell Technicolor 4336, besser bekannt als "Home Box Fiber", hat eine WLAN-Taste. Warum, weiß ich nicht. Sie tut nämlich nichts, wenn man sie drückt. Das nervt. Und zwar schon lange.

Im Jahr 2022 hat der Telekomanbieter seine "Internet Fiber Box" in Pension geschickt und mit besagtem neuen Gerät ersetzt. Auf den ersten Blick ein Fortschritt. Wifi-6, DOCSIS 3.1, 2,5-Gbit-LAN, juhu! Bis die ersten Nutzer, die sich selbst um die Konfiguration ihres Netzwerks kümmern, versuchten, Einstellungen zu ändern.

Mit der Einführung der Home Box Fiber (Technicolor 4336) strich Magenta zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Magenta

Konfigurationswüste

Auf diese greift man nun über die Magenta-App zu. Optional geht das auch, wenn man nicht gerade mit dem Modem verbunden ist. Der Cloud sei gedankt. Diese Flexibilität hilft aber wenig, wenn es nichts einzustellen gibt.

Ich kann Ports weiterleiten, IP-Adressen fix zuteilen, die DHCP-Funktion aus- und einschalten und ihren Adressraum einstellen. Dazu lassen sich Name und Passwort des WLANs anpassen. Allerdings nur, wenn der Cloudgott gerade gut gelaunt ist, weil man ihm gerade in einem Schlangenölritual ein WLAN-Kabel geopfert hat. Meistens spuckt die App aber – zumindest in meinem Fall – einen "Fehler bei der Änderung der Wifi-Einstellungen aus".

Das stand der spontanen Umbenennung des Drahtlosnetzwerks in "Oida Magenta" im Wege, die zwar das Problem nicht löst, aber bei der Psychohygiene hilft. Und das Problem lautet: Das WLAN lässt sich nicht abschalten.

Hinter diesem Vorhaben steckt keine panische Angst vor elektromagnetischer Strahlung im Sendeleistungsbereich von wenigen Watt. Sondern schlicht die Tatsache, dass ich null Bedarf an der integrierten WLAN-Lösung habe. An meiner Home Fiber Box (deren Austausch mit einem alternativen Modem eigener Wahl nicht möglich ist) steckt ein Meshrouter, der im Verbund mit einem zweiten seiner Art die WLAN-Versorgung der Wohnung übernimmt.

Das "hauseigene" Wifi-Netz des Modems erfüllt also keinen Zweck. Dafür sorgt es potenziell für Interferenzen in einem eh schon mit Funknetzwerken reichlich eingedeckten Wohnhaus und erhöht außerdem den Stromverbrauch. Magenta hat also den WLAN-Zwang erfunden.

Ich würde gerne die WLAN-Funktion meines Modems abdrehen, Magenta lässt mich aber nicht. DER STANDARD/Pichler

Mühsame Auswege

Zwei Auswege gibt es, und beide sind mühsam. Nämlich die Home Box Fiber in den Bridgemodus zu versetzen. Die Ergänzung eines solchen hatte Magenta nach anhaltenden Beschwerden auch im Frühjahr zugesagt und auch tatsächlich per Firmwareupdate nachgeliefert. Die Implementierung wurde allerdings auf die denkbar kundenfeindlichste Art durchgeführt. Wer den Modus des Geräts wechseln will, muss nämlich die Technikhotline des Anbieters bemühen, damit er aus der Ferne umgestellt wird. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass man die Hotline ersucht, ein älteres Modem zu bekommen, sofern ein solches verfügbar ist. Womit man dann aber auf DOCSIS 3.1 verzichten muss.

Mit diesen Defiziten konfrontiert, rechtfertigte Magenta sich im Herbst 2022 damit, dass für Kunden nun alles unkomplizierter sei und sowieso nur 2,3 Prozent der Nutzer vor dem Wechsel auf das neue Modem den Bridgemodus verwendet hätten. Seitens der Telekombehörde RTR war ob der De-facto-Abschaffung der Routerfreiheit nur ein sanftes Grillenzirpen zu vernehmen.

Das ist doppelt ärgerlich, weil es auch über ein Jahr später keinen technischen Grund für derlei Beschneidungen gibt. Das Technicolor-Gerät erlaubt grundsätzlich natürlich auch das Vornehmen erweiterter Netzwerkeinstellungen, die von Magenta genutzte Firmware allerdings nicht. Und auch die vom Unternehmen davor eingesetzten Modems boten vielfältige Einstellungen. Auch das WLAN ließ sich einfach abdrehen.

Oida, Magenta, das muss wirklich nicht sein. (gpi, 10.1.2024)