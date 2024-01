Signa-Kenner Gerrit Heinemann war am Dienstag zu Gast bei Martin Thür in der "ZiB 2". Screenshot ORF

In der Nachrichtenlage um den Signa-Konzern kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Wenn etwa der Handelsexperte Gerit Heinemann zur Insolvenz der zum Konzern zugehörigen deutschen Galeria Warenhauskette sagt, dass eine Insolvenz mangels Masse womöglich gar nicht durchgeführt werden könne: "Denn: Was ist noch da? Es sind Namensrechte da, die eigentlich nichts wert sind", erklärt Heinemann in der "ZiB 2": "Ware ist da, sofern sie nicht den Lieferanten gehört, die aber wahrscheinlich nicht current ist. Also die Werthaltigkeit der Vermögenswerte und die Anzahl der Vermögenswerte erscheint mir in diesem Fall extrem gering." Man reibt sich die Augen.

Auch angesichts der Frage von Staatshilfen. Ob im Falle der Galeria der Staat hätte helfen können, wie bereits einmal geschehen, fragt Martin Thür. Das glaubt der Handelsexperte nicht, zumal die Staatshilfe damals "entgegen von Auflagen" vergeben worden sei. Eine Auflage sei zum Beispiel gewesen, dass Handelsunternehmen, die vor der Pandemie schon in der Krise waren, keine Staatshilfe bekommen durften. 2019 sei das Unternehmen aber schon nachweislich in tiefroten Zahlen gewesen.

Gesetzeslücken

Mehr noch: "Man muss auch immer darauf hinweisen, neben der Staatshilfe wurden ja auch noch Insolvenzgelder in zwei Fällen der Größenordnung von 320 Millionen gezahlt." Bei beiden Insolvenzen sei zudem auf ein Kreditvolumen auf Gläubigerseite von "insgesamt wahrscheinlich um die drei Milliarden" verzichtet worden. "So dass wir hier von einem Betrag sprechen, der alle Größenordnung sprengt und an die vier Milliarden geht". Vier Milliarden. Und das soll niemandem aufgefallen sein?

Heinemann nimmt auch hier den Staat in die Pflicht und benennt Gesetzeslücken, etwa die "Tatsache, dass eine Holding mit wenigen Mitarbeitern als Kleinunternehmen kann in Österreich beispielsweise und deswegen auch keinen Konzernabschluss vorlegen muss." Die Zukunft des Konzerns sieht Heinemann jedenfalls schwarz, Transparenz zu schaffen, sei angesichts eines Firmengeflechts mit rund 1000 Firmen kaum möglich: "Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube auch bei dieser Gruppe nicht an eine Zukunft, zumindest an eine rosige Zukunft." Schlechte Nachrichten, denn die Prognosen des Handelsexperten treffen für gewöhnlich ein: Heinemann schätzte bereits im November die Wahrscheinlichkeit, dass die Signa noch ohne Insolvenz davonkommt, auf gerade einmal ein Prozent. (Doris Priesching, 10.1.2024)