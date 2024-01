"Vorstadtweiber", geschrieben von Uli Brée mit Valery Tscheplanowa und Nina Proll. ORF

So eine "Lebensbilanz" wünscht man sich zum 60er: "Ich war noch nie so ausgeglichen und gelassen wie jetzt. Ich finde das Leben großartig", sagt Uli Brée. "Ich hoffe inständig, nicht nur alt, sondern auch alt und weise zu werden. Ich bin ein glücklicher Mann." Am Sonntag (14. Jänner) feiert der in Deutschland geborene und heute in Tirol wohnhafte Schauspieler, Autor, Drehbuchautor und Regisseur seinen 60. Geburtstag.

Geboren wurde Ulrich Brée 1964 in Dinslaken, einer 60.000-Einwohner-Stadt in Nordrhein-Westfalen. Nach einer Clownausbildung in Amsterdam kam er für die Schauspielschule Krauss nach Wien. Hier gründete er mit Klaus Pieber und Bernhard Sordian die Kabarettgruppe Statt-Theater und hatte mit "Männer-Schmerzen" und "Frauen-Schmerzen", Mischungen aus Theater und Kabarett, erste Erfolge – denen sich viele weitere anschlossen. Heute ist er Österreichs erfolgreichster Drehbuchautor.

"Das macht durchaus dankbar"

"Schon cool, ich bin mit 18 Jahren ohne Kohle, nur mit zwei Plastiktüten (ja, da waren es noch Tüten) nach Österreich gekommen, und inzwischen hab ich die Staatsbürgerschaft verliehen bekommen und werde zum Geburtstag vom ORF mit einem Programmschwerpunkt geehrt. Das ist schon lässig. Das ist ein schönes Gefühl. Das macht durchaus dankbar", so Brée zur APA.

Zum Österreicher honoris causa wurde er 2018 gemeinsam mit so prominenten Künstlern wie Cecilia Bartoli und Anselm Kiefer. Der Schwerpunkt in ORF 3 zeigt am Sonntag eine bunte Auswahl seines Schaffens: Nach den Komödien "Die Ehre der Strizzis" (11.30 Uhr) von 1999 (Drehbuch mit Rupert Henning) und "Herzensfeinde" (13.05 Uhr) von 2001, in dem er auch als Schauspieler mitwirkt, stehen ab 14.35 Uhr alle Teile der gemeinsam mit Henning geschriebenen "Brüder"-Trilogie (2001–2005) mit Wolfgang Böck, Erwin Steinhauer und Andreas Vitasek auf dem Programm.

Nachbar von Nina Proll

Auf der der langen Liste erfolgreicher Projekte finden sich unter anderem auch unzählige "Tatort"-Folgen sowie die ORF-Serien "Vier Frauen und ein Todesfall" (mit Henning) und "Vorstadtweiber". "Mit Nina Proll bastle ich mit großer Freude gemeinsam an einem 'Vorstadtweiber'-Kinofilm, Nina und ich sind ja in Tirol quasi Nachbarn." Sein Haus in Mieming ist das ehemalige "Bergdoktor"-Innenmotiv, das er von Harald Krassnitzer gekauft hat – und die Schauspielerin Nina Proll war bereits Hauptdarstellerin der achtteiligen Serie "Aus die Maus", die 2021/22 auf Servus TV zu sehen war. Dabei war Brée erstmals nicht nur Drehbuchautor, sondern auch Regisseur und Produzent.

Seit Anfang Jänner haben im ORF-Stream die "Biester" die Nachfolge der "Vorstadtweiber" angetreten. "Die Serie hat definitiv eine andere Tonalität als die 'Vorstadtweiber' – ohne aber deren Fans zu verschrecken", hatte er vor Drehbeginn gegenüber der APA angekündigt. Wie zufrieden ist er heute mit dem, was aus seinen Drehbüchern gemacht wurde? "Ich bin sehr, sehr glücklich mit der Umsetzung und habe die 'Biester', obwohl ich sie doch schon einige Male gesehen habe, noch mal 'gebinged-watched'. Ich denke oder hoffe, dass die Zuschauer in die Serie von Folge zu Folge immer mehr reinkippen und die vielen Charaktere lieben lernen. Die Reaktionen auf Social Media sind jedenfalls sehr positiv und die Kritiken großteils auch. Da hat sich die österreichische Seele überraschend zurückgehalten. Das war bei den 'Vorstadtweibern' noch anders."

Mehr "Biester"

Bei der linearen Ausstrahlung der Serie werde es "noch einmal einen Schub geben", hofft Bree und verrät, dass schon im März die Dreharbeiten für die zweite Staffel starten – "und ich schreibe dieses Jahr hoffentlich noch die dritte Staffel".

Auch sonst kann sich Brée, der 2022 für seinen Kriminalroman "Du wirst mich töten" den Leo-Perutz-Preis erhielt, über mangelnde Arbeit nicht beklagen: "Ich stelle gerade einen neuen Roman fertig, der im September im Ueberreuter-Verlag erscheint und bereits im Sommer für Servus TV verfilmt wird. Mit Kathi Straßer in der Hauptrolle. Eine sehr charmante Reihe, die von 'fer Christl von der Post' handelt, die in Tirol Mordfälle sieht, die nicht wirklich welche sind. Und nein, es ist nicht der hundertste Fernsehkrimi. Die Hauptfiguren sind durchwegs positiv und liebenswert, und lustig ist es hoffentlich auch noch, und die Morde sind keine Morde."

Erfinder von Bibi Fellner im "Tatort"

Auch die Zusammenarbeit mit Adele Neuhauser, für die Brée schon die Figur der "Tatort"-Ermittlerin Bibi Fellner erfunden hat und die Protagonistin seiner "Faltenfrei"-Komödie war, setzt sich fort. Nach dem bereits abgedrehten, aber – ebenso wie "Engel mit beschränkter Haftung" mit Harald Krassnitzer – noch nicht ausgestrahlten Film "Ungeschminkt" wird ein Zweiteiler mit ihr "hoffentlich dieses Jahr gedreht. Sie hatte ja eine Verletzung, daher mussten die Dreharbeiten verschoben werden."

"Außerdem entwickle ich gerade noch für die Zukunft, damit mir im Alter nicht fad wird, zwei sehr spannende Serienprojekte. Und für den ORF gibt es noch ein Filmprojekt, auf das ich mich sehr freue. Zu düsteren Stoffen zieht es mich allerdings überhaupt nicht hin, auch wenn gerade im Raum steht, dass mein letzter, durchaus düsterer Roman 'Du wirst mich töten' verfilmt werden könnte. Man wird sehen", erzählt Brée. "Und mal abgesehen von alldem hat mein Sohn gemeint, ich sollte mir zu meinem Sechziger sechzig Tage Urlaub schenken. Eine verdammt gute Idee. Ein paar Motorradtrips sind bereits in Planung oder fixiert."

Vorher steigt aber zum runden Geburtstag noch eine große Party. "Ich feiere am Samstag in Wien in meinen Sechziger rein, mit vielen, vielen Menschen, die mich durch diese sechzig Jahre begleitet haben. Ich habe mich auf die Suche nach alten Schulfreunden begeben, und sie kommen tatsächlich alle. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen. Es kommen Freunde und Freundinnen aus völlig unterschiedlichen Welten. Aus meiner Jugendzeit, aus meiner Motorradwelt, aus meiner Filmwelt und natürlich meine Familie. Alles Menschen, die mich in irgendeiner Form zu dem Sechzigjährigen gemacht haben, der ich in wenigen Tagen sein werde." (APA, 10.1.2024)