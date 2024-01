Jakob Pöltl muss pausieren. AP/Randall Benton

Toronto - Ohne den am linken Knöchel verletzten Center Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Dienstag in der National Basketball Association (NBA) bei den Los Angeles Lakers 131:132 verloren. In einem spannenden Spiel fiel erst in den Schlusssekunden die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Die Kanadier sind bereits am Mittwoch wieder im Einsatz, wenn sie neuerlich in Downtown L.A. auf die Clippers treffen.

Pöltl verletzte sich beim 133:118-Sieg der Raptors bei den Golden State Warriors in der Nacht auf Montag am linken Sprunggelenk. Der Wiener knickte in der zweiten Minute des dritten Viertels bei einem Einwurf seines Teams um, konnte aber weiterspielen und sogar im nächsten Angriff scoren. Untersuchungen am Dienstag haben eine Bänderverletzung ergeben, damit fällt der 28-Jährige, der im bisherigen Saisonverlauf im Schnitt 10,6 Punkte und 8,3 Rebounds angeschrieben und bisher noch kein Spiel im Grunddurchgang versäumt hat, einige Wochen aus.

Die Minnesota Timberwolves gewannen bei Orlando Magic 113:92. Beim Leader der Western Conference gingen 28 Punkte auf das Konto von Karl-Anthony Towns. Ohne ihren Topspieler Ja Morant, der den Rest der Saison aufgrund einer Schulterverletzung verpassen wird, gewannen die Memphis Grizzlies bei den Dallas Mavericks 120:103. Desmond Bane verbuchte 32 Zähler für die Franchise aus Tennessee. 33 bzw. 31 Punkte von Kyrie Irving und Luka Doncic waren für Dallas zu wenig.(APA, red, 10.1.2024)