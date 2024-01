Wacker halten sich einige Mythen über Alkohol am Steuer. Wie sich die Promillegrenze in Österreich entwickelt hat, wie hoch sie in anderen Ländern ist und wann in den Alkomat geblasen werden muss

In Österreich gilt eine gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze von weniger als 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut. IMAGO/Andreas Stroh

Finanzminister Magnus Brunner muss nach einer Geschwindigkeitsübertretung vier Wochen ohne Führerschein auskommen, das ist seit Dienstag bekannt. Am Samstag zuvor war Brunner auf der Rheintalautobahn in einem Bereich zu schnell gefahren, in dem bei Niederschlag eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 Kilometer pro Stunde gilt.

Der Minister wurde von einer Zivilstreife aufgehalten, ein Alkoholtest wurde nicht verlangt, hieß es aus seinem Ministerium. Als Grund wurde die Tageszeit angeführt – es war neun Uhr früh – und dass keine Verdachtsmomente vorlagen. Der ÖVP-Politiker bedauerte den Vorfall, er entschuldigte sich zudem.

Damit ist Brunners Tempolimitüberschreitung zu Ende erzählt. Ein Aspekt sorgt in sozialen Medien wie auch im STANDARD-Forum aber über den Fall hinaus für Diskussionen: Wie kann es sein, dass manche Menschen schon öfter in den Alkomaten blasen mussten, teils in der Früh und auf dem Fahrrad – und andere noch nie?

Promillegrenze in Österreich und anderen Ländern

In Österreich gilt eine gesetzlich erlaubte Höchstgrenze von weniger als 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut – nicht nur für das Lenken von, sondern bereits für die Inbetriebnahme von Fahrzeugen beziehungsweise schon allein für den Versuch. In bestimmten Fällen sind es sogar weniger als 0,1 Promille: beispielsweise in den ersten drei Jahren, der sogenannten Probeführerscheinzeit, oder auch für Lkws.

In zahlreichen anderen Ländern Europas liegt die Grenze ebenfalls bei 0,5 Promille, etwa in Deutschland, Italien, Slowenien oder der Schweiz. Allerdings sind dort die Strafen höher. In Estland, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn sind 0,0 Promille erlaubt.

Wer hierzulande die gesetzliche Höchstgrenze überschreitet, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen. Je nach Alkoholisierungsgrad steht am Ende ein Vormerkdelikt bis hin zum Führerscheinentzug. Letzterer droht ab einem Blutalkoholgehalt von 0,8 Promille. Je mehr Promille, desto höher die Geldstrafe und desto länger der Entzug der Lenkberechtigung. Wer auf dem Rad unterwegs ist, darf nicht über 0,8 Prozent Alkohol im Blut haben. Und auch beim Radfahren gilt: Stellt die Polizei mangelnde Verkehrszuverlässigkeit fest, kann der Kfz-Führerschein entzogen werden.

Kontrolle auch ohne Verdacht

Eine Alkoholkontrolle ist zudem auf dem Fahrrad wie auch im Auto nicht nur bei Verdachtsmomenten erlaubt: Die Straßenverkehrsordnung berechtigt die Polizei ohne Anhaltspunkt dazu. Sogar Fußgänger können zum Blasen in den Alkomaten aufgefordert werden, wenn vermutet wird, dass sie einen Unfall verursacht haben. Im Falle eines Unfalls muss aber der Verdacht einer Alkoholisierung vorliegen.

Über eine Million Fahrzeuge werden in Österreich pro Jahr überprüft – untertags ebenso wie in der Nacht, an Montagen ebenso wie Samstagabend. Bei Planquadraten wird nicht nur auf mögliche Suchtmittelbeeinflussung geachtet, sondern auch auf Geschwindigkeitsübertretungen oder Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung. Im Polizei-Podcast Funkspruch an alle erklärte Oberstleutnant Andrea Anders von der Landesverkehrsabteilung Wien einmal: "Jede Kontrolle, jedes Planquadrat hat eine präventive Wirkung." Und: "Der Joint und das Bier sind oft in Kooperation."

Außerdem: Die von Alkolenkern mit niedrigem Alkoholisierungsgrad verursachten Unfälle nehmen seit über einem Jahrzehnt ab. Bei schwer alkoholisierten Lenkern zeigt sich hingegen kein Rückgang. Das hat eine Untersuchung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit von 2012 bis 2022 ergeben. Mehr als die Hälfte der Alkoholunfälle haben demnach Personen mit mehr als 1,2 Promille ausgelöst.

In Österreich wurde im Jänner 1998 die damalige 0,8-Grenze auf 0,5 herabgesetzt. Dem Schritt war eine jahrelange Diskussion vorausgegangen. Ein durch einen alkoholisierten Autolenker verursachter Unfall in Baden, bei dem drei Schüler starben, hatte ein Umdenken gebracht. Die 0,8 Promille wiederum waren im Jahr 1961 eingeführt worden. (Anna Giulia Fink, 10.1.2024)