Eine AfD-Demo in Berlin. Die Partei betont, dass das Geheimtreffen kein Parteitreffen gewesen sei. IMAGO

Laut einem Bericht des deutschen Recherchezentrums Correctiv ist es im vergangenen November in einem Hotel nahe Potsdam zu einem geheimen Treffen von Rechtsextremen gekommen. Daran sollen auch hochrangige AfD-Vertreter, aber auch der Österreicher Martin Sellner teilgenommen haben, lange führende Figur der Identitären Bewegung in Österreich.

Eingeladen hatte zu der Zusammenkunft unter anderen der ehemalige Mitbesitzer der Bäckerei-Selbstbedienungs-Kette Backwerk, Hans Christian Limmer, heute einer der Eigner der Restaurant-Franchisemarke "Hans im Glück".

Eigenen Angaben zufolge hatte Correctiv einen Reporter undercover im Hotel, der das Treffen aus nächster Nähe beobachten konnte. Zudem konnte das Recherchezentrum mit mehreren Personen reden, die folgende Aussagen selbst mitgehört haben: Demnach hat Sellner als erster Redner ein Konzept der "Remigration" vorgestellt. Dies blieb laut Bericht den ganzen Abend über das zentrale Gesprächsthema.

"Musterstaat" in Nordafrika

Für Sellner gibt es drei Gruppen der Migration, die Deutschland verlassen sollen: Asylwerber, Ausländer mit Bleiberecht und "nicht assimilierte Staatsbürger", also auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Sie könnten in ein Gebiet in Nordafrika abgeschoben werden, in einen "Musterstaat", der Platz für bis zu zwei Millionen Menschen bieten könnte. Auch jene, die sich für Geflüchtete in Deutschland einsetzen, könnten dorthin gebracht werden, so der Österreicher.

Die "nicht assimilierten Staatsbürger" sind für Sellner das "größte Problem". Wie man das umsetzen wolle, wird Sellner danach gefragt. Antwort: mit "maßgeschneiderten Gesetzen", um einen "hohen Anpassungsdruck" auf die Menschen auszuüben. Das Konzept, betont er, sei aber nicht auf die Schnelle umzusetzen, sondern es handle sich um ein "Jahrhundertprojekt".

Anwesend bei dem Treffen waren zahlreiche teils hochrangige Politiker der AfD. Die Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy etwa soll bei dem Treffen gesagt haben, sie verfolge das vorgestellte Konzept schon länger und habe bei ihrem Parteieintritt auch ein "Remigrationskonzept mitgebracht". Roland Hartwig, einst parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion und nun Dozent der vom Bundesvorstand aufgebauten Akademie Schwarz Rot Gold, erklärte laut Zeugenaussagen, Sellners Pläne in die Partei zu tragen.

Widerspruch zu AfD-Erklärung

Das ist insofern heikel für die AfD, weil die Identitäre Bewegung auf der aktuellen Unvereinbarkeitsliste der Partei steht. Wobei man dazusagen muss, dass sich Sellner Anfang 2023 offiziell aus der rechtsextremen Gruppierung zurückgezogen hat. Was aber noch brisant für die AfD ist: Sellners Vorschlag, auch deutsche Staatsbürger abzuschieben, steht im klaren Widerspruch zur offiziellen "Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität" der AfD: "Als Rechtsstaatspartei bekennt sich die AfD vorbehaltslos zum deutschen Staatsvolk als der Summe aller Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen."

Auf dieses Treffen angesprochen sagte Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt, zu Correctiv, er sei als "Privatperson" und nicht als AfD-Abgeordneter dabei gewesen und wolle Menschen "nicht gesetzeswidrig ausweisen". Andere teilnehmende AfD-Politiker, der Bundesvorstand der Partei sowie Martin Sellner reagierten nicht auf Anfragen von Correctiv. Am Mittwoch erklärte die AfD schließlich, dass es sich nicht um ein Parteitreffen gehandelt habe und sich nichts an den bekannten Positionen der Partei zur Einwanderungspolitik ändere.

Die AfD, die in Umfragen mittlerweile bei mehr als 20 Prozent Zustimmung liegt, ist vom deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft worden. Einzelne Landesverbände sowie die Jugendorganisation der Partei werden von Verfassungsschutzbehörden als gesichert rechtsextrem bezeichnet. (ksh, 10.1.2024)