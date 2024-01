Eine Behörde in Peking soll Kontaktdaten von iPhone-Besitzern herausfinden können, die unerwünschte Inhalte über Airdrop verbreiten

China geht gegen "unangemessene" Inhalte vor und kann nun scheinbar auch Absender von Airdrop-Nachrichten nachverfolgen. REUTERS

Apples Filesharing-Dienst Airdrop spielt in China eine ganz besondere Rolle. Seit langem ist Airdrop der chinesischen Staatsführung ein Dorn im Auge, weil der Dienst gern genutzt wird, um regierungskritische Inhalte mit beliebigen Nutzerinnen und Nutzern zu teile. Das könnte bald ein Ende haben: Eine staatliche Einrichtung in Peking soll eine Methode entwickelt haben, die den Absender der Airdrop-Inhalte aus iPhone-Geräteprotokollen nachverfolgen kann.

Die chinesische Regierung hat bekanntgegeben, dass eine staatlich unterstützte Einrichtung eine Methode entwickelt hat, um Nutzer zu identifizieren, die Nachrichten über die Airdrop-Funktion von Apple versenden. Wie Bloomberg berichtet, ist dieser Durchbruch Teil einer umfassenderen Initiative Chinas zur Überwachung und Kontrolle der Verbreitung von Inhalten, die das Land als unerwünscht betrachtet.

Tiefgreifende Zensur

Auf diese Weise lassen sich die Telefonnummern und E-Mail-Adressen von Personen ermitteln, die Airdrop zum Austausch von Inhalten nutzen. Die Justizbehörde von Peking, die diese Informationen in einem Online-Posting veröffentlichte, erklärte, dass diese Technik bereits zur Identifizierung mehrerer Verdächtiger geführt hat. Noch ist jedoch unklar, ob es im Anschluss an diese Identifizierungen auch schon zu Verhaftungen gekommen ist.

Nach Angaben des Justizbüros erhöht diese neue Funktion die Effizienz und Genauigkeit der Ermittlungen, insbesondere in Fällen, in denen es um die Verbreitung "unangemessener" oder "schädlicher" Inhalte geht. Die chinesischen Behörden betrachten dies als einen entscheidenden Schritt zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung und zur Verhinderung der Verbreitung von Nachrichten, die die Regierung in Bedrängnis bringen könnten.

Protestkultur via Airdrop

Für Protestbewegungen in Hongkong und China bedeutet dies freilich einen herben Rückschlag. Die Funktion wird seit Jahren genutzt, um Protestmaterial wie Forderungen und Slogans bei Demonstrationen direkt an iPhones in der Nähe zu verteilen. Der Vorteil war bislang nämlich, dass die üblichen Kontrollmechanismen der Regierung ausgehebelt werden konnten, weil für Airdrop keine Internetverbindung erforderlich ist.

Erst im November des Vorjahres hatte diese Protestkultur weltweite Auswirkungen: Weil China offensichtlich ein wichtiger Markt für Apple ist, beugte man sich dem Druck der Regierung und schränkte die Airdrop-Funktion erheblich ein. Seither können Inhalte lediglich zehn Minuten lang von beliebigen iPhones empfangen werden. Danach wird der Dateiaustausch auf bestehende Kontakte eingeschränkt, eine zeitlich unbegrenzte Freigabe ist nicht mehr möglich. (red, 10.1.2024)