Drogenkriminalität Bandengewalt in Ecuador eskaliert – Geiselnahme während Livesendung

Die Polizei in Ecuador hat Bewaffnete festgenommen, die in einer Livesendung in einem TV-Studio Geiseln genommen hatten. In Teilen des Lands eskaliert die Gewalt infolge von Drogenkriminalität. Bei mutmaßlich von Banden verübten Angriffen wurden zuletzt mehrere Menschen getötet