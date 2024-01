Eine Amtshandlung beim Westbahnhof führte zu einem Gerichtsverfahren um falsche Zeugenaussage, Verleumdung und versuchte Anstiftung zum Amtsmissbrauch. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Zum zweiten Mal in wenigen Monaten spielt ein 25-jähriger Polizeiinspektor eine wesentliche Rolle in einem Gerichtsverfahren. Beide Prozesse drehen sich um Verleumdung und falsche Beweisaussage: Zunächst hatte ein unbescholtener 41-Jähriger behauptet, er sei von dem jungen Beamten auf einer Polizeiinspektion geschlagen worden. Der Polizist stellte es so dar: Der Beamtshandelte sei aggressiv geworden, er habe ihn mit den Händen zurück in den Sessel drücken wollen, und bei einer Ausweichbewegung habe der 41-Jährige sich an der Tischplatte ein massives blaues Auge geschlagen.

Auch das Oberlandesgericht glaubte dem von Helmut Graupner vertretenen Verletzten nicht und bestätigte vor Weihnachten das Urteil von 15 Monaten bedingter Haft wegen Verleumdung.

Vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Danja Petschniker geht es diesmal um einen 57-jährigen, ebenso unbescholtenen und von Maximilian Fouchs vertretenen Angeklagten. Der Österreicher verursachte beim Westbahnhof mit über zwei Promille einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Es kam zur Amtshandlung, wieder war der 25-jährige Beamte beteiligt.

Sturz in Blumentrog

Noch in der Nacht erstattete der Unfallverursacher Anzeige: Er sei zunächst vom Polizisten auf der Straße in einen Blumentrog gestoßen worden, auf der Polizeiinspektion habe es einen Schlag und einen weiteren Stoß gegeben. Zusätzlich bot er an, die Sache fallen zu lassen, wenn er seinen Führerschein wiederbekäme – eine versuchte Anstiftung zum Amtsmissbrauch, sagt die Staatsanwaltschaft. Eine unbedachte Äußerung im Vollrausch, meint der Verteidiger.

Die Misshandlungsvorwürfe gegen den Polizisten wiederholte der Angeklagte aber auch wieder, als er zwei Wochen später völlig nüchtern als Zeuge befragt wurde. Vor Gericht schwächte er den Vorwurf ein wenig ab: Aus einem festen Schlag mit der offenen Hand ins Gesicht wurde eine leichte "Verkehrte" im Vorbeigehen. Bei der Amtshandlung sei er aber in jedem Fall erniedrigt und nicht regelkonform behandelt worden, beharrt der 57-Jährige auf seinem Standpunkt.

Jede Art von Berührung im Gesicht des Angeklagten bestreitet der junge Inspektor als Zeuge. Zur Situation am Unfallort meint der Beamte, er habe den 120 Kilogramm schweren Angeklagten nur "angetippt", um den Abstand zu wahren. Der sei dann aufgrund seiner Fremdeinwirkung und wegen seiner Alkoholisierung von gut zwei Promille gestolpert und kurz in die Blumen gefallen.

Fäuste geballt oder auch nicht

Auf der Wachstube habe er den Aufstehenden nach der Abnahme des Führerscheins "mit einem Minischubser" zurück in den Sessel befördert. Warum, bleibt unklar, der Polizist sagt, der Angeklagte sei nicht aggressiv gewesen. Interessanterweise stand im Protokoll der Amtshandlung ursprünglich, der Angeklagte sei aufgesprungen und habe sich mit "geballten Fäusten" genähert. Auch von einem Sturz des Angeklagten auf der Straße findet sich in diesem Dokument nichts.

"Ich habe bis jetzt sechs Widerstände", meint der 25-Jährige zu Petschniker, als die ihn auf diese Widersprüche hinweist. Er könne sich daher nicht an jedes Detail erinnern, die Information im ursprünglichen Protokoll müsse korrekt sein, bittet er seine schlechte Erinnerung zu entschuldigen. Die Frage von Verteidiger Fouchs, ob er öfters mit Misshandlungsvorwürfen konfrontiert sei, quittiert der Zeuge brüsk mit: "Das spielt keine Rolle!" Auch die Vorsitzende lässt die Frage nicht zu, hat aber auf Antrag des Verteidigers ohnehin den Akt des ersten Falles beigeschafft, um ihn bei der Beratung den Laienrichtern zeigen zu können.

Als weiterer Zeuge kommt der Unfallgegner. Der wiederum beschreibt, dass der Angeklagte nach dem nächtlichen Crash sehr laut und aggressiv gewesen sei und mehrmals versucht habe, in seine Nähe zu kommen. Das habe er im Auto sitzend über den Seitenspiegel beobachten können – der Inspektor habe das aber verhindert. Und zwar, indem er regungslos mit den Händen in die Hüften gestützt verharrt sei. Auf den Einwurf des Verteidigers, dass selbst der Polizist zugegeben habe, den Angeklagten angetippt zu haben, um ihn auf Abstand zu halten, bleibt der Zeuge dabei: Der Beamte habe beide Hände ständig an der Hüfte gehabt. Dass der 57-Jährige kurz gestolpert sei, habe er zwar bemerkt, wie es dazu kam, wisse er aber nicht.

Zweifel an Eignung für Polizeidienst

Im Schlussplädoyer fordert Anwalt Fouchs einen Freispruch. Die Anstiftung zum Amtsmissbrauch sei nicht ernst gemeint gewesen, und Misshandlungen durch den Polizisten habe es sehr wohl gegeben. "Es endet ja leider regelmäßig so, dass die Opfer dann wegen Verleumdung angeklagt und verurteilt werden, wenn es kein Video der Amtshandlung gibt", prangert er an. Da der Beamte bereits mindestens zum zweiten Mal involviert ist, hegt Fouchs auch einen Verdacht: "Offenbar hat er ein dezentes Problem mit seinem Beruf und scheint überfordert. Offenbar ist er ein Heferl, sobald etwas nicht genauso läuft, wie er will."

Nach längerer Beratung verwirft der Senat jedoch auch in diesem Fall die Version des Angeklagten; er wird rechtskräftig zu 15 Monaten bedingt verurteilt. "Ich glaube Ihnen, dass Sie nicht schön behandelt worden sind bei der Polizei", erklärt die Vorsitzende zwar in ihrer Begründung. Und sie gesteht auch zu: "Der Inspektor hat seine Rolle heute sehr heruntergespielt." Dennoch sei der Senat zum Schluss gekommen, dass es sich so, wie der Angeklagte es angezeigt hat, nicht zugetragen haben könne und auch die Aufforderung, für einen Anzeigeverzicht seinen Führerschein retour zu bekommen, ernst gemeint gewesen sei. (Michael Möseneder, 10.1.2024)