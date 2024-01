Übernahme erlaubt "Eintritt in Richtung Marketing und Werbung"

Medienfachverlag von Oberauer übernimmt den Branchendienst Meedia. Screenshot: meedia.at

Der Medienfachverlag Oberauer hat zum Jahreswechsel den Medientitel Meedia von der insolventen BG Germany GmbH erworben, berichtet kress.de. Mit der Übernahme wechselt demnach auch das Redaktionsteam unter der Leitung von Chefredakteur Gregory Lipinski zum neuen Verlag.

Mit dem Zukauf erweitert der österreichische Medienfachverlag, zu dem Marken wie medium magazin, kress, PR Report oder der European Publishing Congress gehören, sein Portfolio an Publikationen über die Medien- und Kommunikationsbranche. "Diese Übernahme erlaubt uns einen Eintritt in Richtung Marketing und Werbung. Wir freuen uns, dass uns das erfahrene Team von Meedia unter der Leitung von Chefredakteur Gregory Lipinski hierbei unterstützt", so die Geschäftsführerinnen Dagny und Verena Oberauer.

Meedia-Chefredakteur Gregory Lipinski begrüßt ebenfalls die gelungene Übernahme: "Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich bei dem Verleger Johann Oberauer und seinen Töchtern Verena und Dagny, dass sie Meedia wirtschaftlich auf ein sicheres Fundament stellen. Damit hat der Branchendienst für Werbung und Medien nach einer turbulenten Phase die Chance, deutlich zu wachsen."

Nach einem gescheiterten Übernahmeversuch durch den ehemaligen Geschäftsführer Timo Busch soll mit dem Medienfachverlag Oberauer ein verlässlicher Partner gefunden sein, hofft Daniel Zumhasch, Insolvenzverwalter der BG Germany GmbH. (red, 10.1.2024)