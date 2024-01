Das Bremsen von Zügen ist eine Wissenschaft für sich. Ein neues Forschungslabor in Wien nimmt sich des komplexen Phänomens an

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Züge effizient abzubremsen. Wann welche Form der Bremse am besten eingesetzt wird, wird an der TU Wien erforscht. Getty Images/iStockphoto

Das Verkehrsmittel Eisenbahn bietet trotz seines respektablen Alters nach wie vor Potenzial für technologische Verbesserungen – neben zu verbessernden Arbeitsbedingungen, die das Personal fordert und die aktuell in Deutschland zu Streiks führen. Einer technologischen Optimierung hat sich das unlängst eröffnete Christian-Doppler-Labor für verbessertes Bremsverhalten von Schienenfahrzeugen an der Technischen Universität Wien angenommen. In den kommenden Jahren will das Team unter der Leitung von Johannes Edelmann, Professor am Institut für Mechanik und Mechatronik, an der Schnittstelle von Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung dem komplexen Zusammenspiel von Bremse, Rad und Schiene auf den Grund gehen.

Schienenfahrzeuge wie die Eisenbahn, aber auch Straßenbahnen im urbanen Raum nutzen neben ihrer normalen Betriebsbremse, die meist als Scheibenbremse ausgeführt ist, zusätzlich redundante Bremssysteme. Das ist dem Umstand geschuldet, dass Schienenfahrzeuge aufgrund ihres geringen Rollwiderstands zwischen Rad und Schiene zwar sehr effizient unterwegs sind.

Längerer Bremsweg

Der damit verbundene Nachteil ist jedoch, dass das sogenannte Kraftschlusspotential viel geringer als etwa bei luftgefüllten Gummireifen ist und der Bremsweg damit deutlich länger. Erschwerend kommt hinzu, dass Schienenfahrzeuge meist sehr viel Masse haben. "Um den Taktfahrplan einhalten zu können, ist es entscheidend, dass das Schienenfahrzeug einen bestimmten Anhalteweg unter allen Umständen einhalten kann", sagt Johannes Edelmann.

Zusatzbremsen kommen deshalb immer dann zum Einsatz, wenn die normale Betriebsbremse nicht ausreicht, um den maximal zulässigen Bremsweg zu gewährleisten. Das ist typischerweise in unerwarteten Gefahrensituationen der Fall, noch viel häufiger aber dann, wenn der Kontakt zwischen Rad und Schiene aufgrund von Nässe, Vereisung oder Laub ein ungünstiges Reibverhalten aufweist. Stand der Technik ist beispielsweise die Magnetschienenbremse, bei der die Bremsklötze mittels magnetischer Anziehungskraft direkt auf die Schiene wirken, nicht auf das Rad.

Sand auf den Schienen

Ein weiteres System sind sogenannte Sandstreuer, die beim Bremsen Sand auf die Schienen auftragen, wodurch sich die Reibung und damit auch die Bremswirkung stark erhöht. Obwohl diese Systeme schon lange im Einsatz sind und auch gut funktionieren, gibt es noch kaum detaillierte wissenschaftliche Erkenntnisse über die zugrunde liegenden physikalischen Effekte. Das neue CD-Labor will diesen Mangel beheben.

Das übergeordnete Ziel ist es, die Bremssysteme leichter zu machen, erklärt Laborleiter Edelmann. Derzeit wiegt eine Magnetschienenbremse rund 500 Kilogramm. "Wenn man Masse reduziert, spart man viel Stahl ein, was für den CO 2 -Abdruck des Schienenfahrzeugs gut ist", erklärt der Forscher. "Außerdem muss man dann beim Bremsen weniger Gewicht zum Stillstand bringen."

Vorteil der Gewichtsreduktion

Ein weiterer Vorteil der Gewichtsreduktion ist, dass geringere Masse auch weniger Verschleiß an Rad und Schiene mit sich bringt und damit einen Beitrag zu geringeren Wartungskosten leistet. Angepeilt ist eine Gewichtsreduktion um 20 Prozent. Dazu ist es nötig, mithilfe von Computersimulationen jene physikalischen Effekte besser zu verstehen, die das Bremsverhalten negativ beeinflussen, um sie künftig aktiv unterdrücken zu können.

Geringfügige Abweichungen in der Geometrie von Schienen können zu unangenehmem Ruckeln in den Zügen führen. IMAGO/Jochen Tack

Beispielsweise treten in Magnetschienenbremsen bei geringen Geschwindigkeiten selbsterregte Schwingungen auf, die sich einerseits durch unangenehmes Ruckeln bemerkbar machen, andererseits in erhöhter Belastung der mechanischen Komponenten resultieren. Ein Teil des Problems: Eine Schiene ist kein idealer geometrischer Körper, sondern produktionsbedingt geringfügigen Abweichungen der Geometrie unterworfen. Dadurch variiert während des Bremsvorganges permanent die Größe des elektromagnetischen Feldes, das die magnetische Anziehungskraft bewirkt, mit der die Bremsklötze an die Schiene gezogen werden.

Auch Verschmutzungen, Laub auf den Schienen oder das Überfahren von Weichen haben diesen Effekt. Zusätzlich ändert sich mit der Schienengeometrie kontinuierlich auch die Reibung und somit die Bremswirkung. Bezieht man außerdem den Einfluss von Sandstreuern ein, erhöht sich die Komplexität noch weiter, weil der Sand sowohl den Rad-Schiene-Kontakt beeinflusst wie auch die Magnetschienenbremse.

Ein "teuflisches" Phänomen

Als "teuflisch" bezeichnet Edelmann ein weiteres Phänomen: "Aufgrund von Wirbelströmen nehmen bei zunehmender Fahrtgeschwindigkeit sowohl die magnetische Anziehungskraft als auch die Bremskraft ab", sagt er. "Das kann man an einem Fahrzeug aber nur als gemeinsamen Effekt messen." Im Computermodell können diese beiden Faktoren dagegen getrennt dargestellt und dadurch der jeweilige Einfluss erkennbar gemacht werden.

All diese Effekte sollen deshalb im Rechner modelliert und in der Folge anhand von experimentellen Daten validiert werden. Wenig überraschend ist die numerische Modellierung sich permanent ändernder elektromagnetischer Kräfte und Felder extrem rechenaufwendig. Die Wiener entwickeln deshalb vereinfachte Modelle, sogenannte "Magnetic equiovalence curcuit"-Modelle, die effizient und schnell berechenbar sind und zugleich hinreichend genau. Im fertigen Modell können dann per Knopfdruck Einflussgrößen wie Laub oder Eis auf den Schienen, das Einbringen von Sand oder das Schwingverhalten der Magnetschienenbremse simuliert und damit deren Wirkung auf den Bremsvorgang analysiert werden.

Automatische Bremse

Am Ende des Projekts werden idealerweise Antworten auf ungeklärte Fragen stehen. Etwa in welcher Reihenfolge man die verschiedenen Bremssysteme einsetzen soll, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen. "Bestmöglich" bedeutet dabei nicht zwingend maximale Bremskraft.

Fernziel ist vielmehr ein komplettes System, das aufgrund kontinuierlicher Erfassung der Schienenbeschaffenheit, der verschiedenen Betriebsparameter des Schienenfahrzeugs und der elektromagnetischen Effekte während der Fahrt automatisch so bremst, dass der gewünschte Bremsweg bei minimalem Energieaufwand und gleichzeitig minimalem Verschleiß eingehalten werden kann. (Raimund Lang, 24.1.2024)