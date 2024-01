Weiße Werwölfe streifen durch die "Musical"-Aufführung "Der Sandmann" im TAG. TAG/Anna Stöcher

Was ist (was war) ein Wetterglashändler? Jemand, der mit Instrumenten der Wetterkunde handelt, etwa Barometern. Gemeint ist damit aber auch das Geschäft des Optikers, der Brillen schleift. In E. T. A. Hoffmanns Kunstmärchen Der Sandmann (1816) spielt ein solcher namens Guiseppe Coppola eine zentrale Rolle. Dieser komische Typ aus Piemont entpuppt sich allmählich als mehr denn ein bloßer Brillenverkäufer, nämlich als Forscher, der davon besessen ist, einen Automatenmenschen zu kreieren, dem unendliches Leben beschieden ist.

Tragik: Die Hauptfigur Nathanael verliebt sich in der Folge in die Puppe Olimpia, was ihn schließlich in den Wahnsinn treibt. In einer Inszenierung von Bernd Liepold-Mosser feiert dieses bemerkenswert weitsichtige Märchen am 13. Jänner Wien-Premiere im Theater an der Gumpendofer Straße (TAG), 20 Uhr.

Schwarze Romantik und Rock'n'Roll

Hierbei treffen nicht nur Gefühl und Technik, Biologie und Technologie, sondern auch schwarze Romantik und Rock ’n’ Roll aufeinander. Denn erneut speist sich der im Sommer bereits am Villacher Rathausplatz gezeigte Abend – DER STANDARD berichtete – aus Kompositionen von Naked-Lunch-Mitbegründer Oliver Welter.

"In manchen Phasen des eineinhalbstündigen Abends scheint der Asphalt zu beben, aber die feinen lyrischen Vokallinien, die den menschlichen Stimmen freigehalten werden, erinnern (... ) an die Frühzeit der 1991 gegründeten Klagenfurter Band (...). Da hat Oliver Welter seine bekannt starken Momente", so die Kritik. Und nachdem das TAG-Ensemble zuletzt seine Tanzkünste bewiesen hat, kann es hier mit Sangeskunst fortsetzen: Jens Claßen, Michaela Kaspar, Raphael Nicholas, Lisa Schrammel und Georg Schubert schreiten zum Mikrofon. (Margarete Affenzeller, 11.1.2024)