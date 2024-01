2500 bis 20.000 Tonnen Salz setzt die MA 48 pro Winter ein, um Eis zu vertreiben. Künstlich bildet man es am Rathausplatz. APA/TOBIAS STEINMAURER

Minus neun Grad zeigte das Thermometer am Dienstagmorgen in Wien an – es war der bisher kälteste Tag des Jahres 2024. Die niedrigen Temperaturen führten nun auch zu einem Heizrekord: Seit Februar 2021 wurde in der Stadt nicht mehr so viel Fernwärme benötigt wie am Dienstag. Gegen acht Uhr morgens lag die Leistungsspitze bei rund 2000 Megawatt. Auch Mittwochfrüh wurde diese Marke fast erreicht. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Wintertag liegt die Leistungsspitze bei 1600 Megawatt, wie es in einer Aussendung der Wien Energie am Mittwoch hieß.

Mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad Celsius hat sich die benötigte Wärmemenge in diesem Jahr verdoppelt. Mit steigenden Temperaturen sollte aber auch der Heizbedarf wieder auf ein Durchschnittsmaß sinken, heißt es von dem Energieunternehmen. Im Vergleich zur Heizperiode im Winter 2022 und 2023 war es in den vergangenen drei Monaten um 0,9 Grad Celsius wärmer.

Eistage – also Tage, an denen die Temperatur durchwegs unter null Grad bleibt – sind in den vergangenen Jahrzehnten in ganz Österreich weniger geworden. Grund dafür ist die globale Klimaerwärmung. Vergleicht man die durchschnittliche Zahl der Eistage pro Jahr im Zeitraum 1961 bis 1990 mit dem Zeitraum 1991 bis 2020, dann sind Eistage in den meisten bewohnten Regionen Österreichs um etwa 20 bis 40 Prozent zurückgegangen, berechnete etwa Geosphere Austria. In Wien gab es früher in einem durchschnittlichen Jahr 24 Eistage, mittlerweile sind es 18.

Für das derzeit kalte und gleichzeitig sonnige Wetter ist Hochdruckeinfluss verantwortlich, der sich am Donnerstag fortsetzt. Tagsüber zeigt sich der Himmel in den meisten Regionen des Landes wolkenlos. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 18 bis minus fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei minus drei bis plus fünf Grad. Zum Ausklang der Arbeitswoche am Freitag bleibt es in weiten Teilen das Landes strahlend sonnig, lediglich im Osten können Wolken aufziehen – die womöglich ein wenig Schnee bringen. Die Temperaturen betragen in der Früh minus 15 bis minus zwei Grad, untertags minus drei bis plus drei Grad. Auch am Wochenende bleibt es kalt.

Diese Verhältnisse stellen gewisse Berufs- und Gesellschaftsgruppen vor Herausforderungen – und spielen anderen in die Karten. Vier Personen, die an der Kältefront arbeiten, haben dem STANDARD von ihrem gegenwärtigen Alltag erzählt.

Essenslieferant Unter Essenslieferanten und Radbotinnen gilt ein Gesetz: Man zählt nicht die Jahre in der Branche, sondern die Winter. Denn: "Im Sommer ist es easy. Wer nur im Sommer gefahren ist, war nicht Radbote." Das sagt einer, der bereits den fünften Winter Speisen von Lokalen zu Wohnungen transportiert: Andreas Zechner. Er radelt in Wien für Lieferando, pro Woche 20 Stunden, um zehn Euro brutto für jede davon. Auf elektrische Unterstützung verzichtet der 36-Jährige. Ein Vorteil: "Die E-Biker müssen sich nicht anstrengen. Mir wird beim Treten warm." Nach zwei Stunden spürt aber auch Zechner die Minusgrade – trotz Wollunterwäsche und Tees in der Thermosflasche. Gelegenheit, sich aufzuwärmen, hat der Lieferant wegen der witterungsbedingt großen Nachfrage wenig. "Ist es kalt oder regnet es, sitze ich fast nie ohne Auftrag herum. Da ist immer was los." Ergibt sich doch Wartezeit oder macht Zechner Pause, verbringt er sie an warmen Orten ohne Konsumzwang: zum Beispiel in Einkaufszentren. Arbeit unter unwirtlichen Bedingungen wollen die Lieferanten künftig extra honoriert haben: In den aktuellen Lohnverhandlungen fordert die Gewerkschaft einen Zuschlag, am Donnerstag findet die zweite Runde statt. Unabhängig davon gilt: "Je schlechter das Wetter, desto eher nervt jeder unfreundliche Kunde. Und desto mehr hilft jedes nette Wort." Kältetelefon Mit dem Sinken der Temperatur unter null Grad hätten sich die Anrufe beim Caritas-Kältetelefon in Wien vervielfacht, schildert Marie-Therese Karigl: "Vor einer Woche waren es hundert Kontaktaufnahmen pro Tag, diesen Dienstag schon 250", sagt die pensionierte Juristin, die als Freiwillige einmal pro Woche am Telefon sitzt. Dieses ist unter 01 480 45 53 erreichbar, von November bis Ende April rund um die Uhr. Die Meldungen, dass in einer Einfahrt, auf einer Parkbank oder an einem anderen unwirtlichen Ort eine obdachlose Person der Kälte ausgesetzt ist, kommen von Passantinnen und Passanten: "Sie machen sich um diese Menschen Sorgen", lobt Karigl sie. Ihre Aufgabe ist es, telefonisch erst einmal zu erfragen, ob der angetroffene Mensch in akuter Gefahr ist. "In diesem Fall muss die Rettung gerufen werden." Wenn nicht, gibt sie die Info an das Streetworkteam des Kältetelefons weiter, das die Obdachlosen aufsucht und ihnen anbietet, die Nacht im Notquartier zu verbringen. Das würden nicht alle kontaktierten Personen annehmen, sagt Susanne Peter, Sozialarbeiterin und Kältetelefonleiterin. "Manche haben das Vertrauen in andere Menschen völlig verloren." Dann biete man heißes Essen und Getränke, Iso matten und warme Schlafsäcke an. Und komme wieder. Manchmal brauche es zur Bereitschaft, sich helfen zu lassen, mehrere Kontakte.