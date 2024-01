Von welchen Medienmenschen wird man 2024 noch hören? Von Ralph Meier-Tanos und seinem Privatradiosender 88.6 jedenfalls. Der Medienmanager arbeitet munter an der Westerweiterung des überregionalen Rockradios mit Schwerpunkt Ostösterreich. Gerade hat er – nach einer Lizenz in Graz – T-Rock in Tirol übernommen. Man rockt sich auch auf UKW Schritt für Schritt voran zu nationaler Größe.

Ralph Meier-Tanos sammelt Lizenz um Lizenz für den Rocksender 88.6. 88.6 via OTS Bearbeitung STANDARD

So rockt das Leben auch in Tirol

So rockt das Leben, der Claim des Senders, eben auch in Tirol. Die T-Rock GmbH gehört laut frischem Eintrag im Firmenbuch nun der Medien Union Ludwigshafen GmbH Wien, der Sender firmiert online unter "886 T-Rock". Die Mutter des Wiener Ablegers, die deutsche Medien Union Ludwigshafen im Familienbesitz, ist Großgesellschafter der SWMH-Holding, zu der etwa die "Süddeutsche Zeitung", "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" gehören.

Bisher bestrahlt 88.6 via UKW Wien und sein Umland, weite Teile von Niederösterreich und das ganze Burgenland, seit Jänner 2023 Graz und Umgebung. Mitte 2023 übernahm 88.6 die bisherige Lizenz von Lounge FM für den oberösterreichischen Zentralraum um Linz, Wels und Steyr. Über Digitalradio DAB+ ist 88.6 seit 2019 in in ganz Österreich zu empfangen. Und über UKW arbeitet man sich schrittweise voran.

Nummer zwei österreichweit unter Privaten

Im aktuellsten verfügbaren Radiotest über das Jahr von Mitte 2022 bis Mitte 2023 legte 88.6 österreichweit von 3,4 im Jahr zuvor auf 5,1 Prozent Tagesreichweite beim Gesamtpublikum ab zehn Jahren zu. Bei der Werbezielgruppe von 14 bis 49 Jahre von 5,3 auf 8,3 Prozent. Mehr Tagesreichweite hat unter den Privatsendern im Radiotest nur noch Kronehit – mit 17,3 Prozent in der Werbezielgruppe österreichweit und 11,1 Prozent beim Gesamtpublikum.

Die Radioaktivitäten der Medien Union Ludwigshafen sind inzwischen in drei Radiogesellschaften mit gut sortierten Namen (Radio Eins Privatradio Gesellschaft mbH, Radio Zwei Privatradio Gesellschaft mbH und Radio Drei Privatradio Gesellschaft mbH) organisiert, dazu die RadioCom Vertriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH in Wien und neu die T-Rock GmbH in Tirol. T-Rock gehörte bis Ende 2023 einem der größten Rundfunksenderbetreiber in Österreich neben der ORF-Tochter ORS, Hansjörg Kirchmair. (fid, 11.1.2023)