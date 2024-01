Jetzt anhören: Bewaffnete Männer stürmten eine Liveübertragung im ecuadorianischen Fernsehen. Wer dahintersteckt und warum das Land in Gewalt versinkt

Dienstagabend in Ecuador: Maskierte und bewaffnete Männer stürmen einen TV-Studio. Mitarbeiter werden mit Waffen bedroht und als Geiseln festgehalten. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. All das wird live im Fernsehen übertragen.

Aber nicht nur in besagtem Fernsehstudio herrscht Ausnahmezustand. Gefängnisausbrüche, Bombenexplosionen, Mordanschläge: In Ecuador nehmen Bandenkriminalität und Gewalt stetig zu.

Gianluca Wallisch aus der STANDARD-Außenpolitikredaktion spricht heute darüber, was genau am Dienstag passiert ist und wer hinter den Aufständen in Ecuador steckt. Wir sprechen darüber, wie das einst als besonders friedlich geltende Land zu einem Ort von Gewalt und Chaos werden konnte und ob Ecuador womöglich vor einem Bürgerkrieg steht. (mae, 10.1.2024)