Sturzfluten, Überschwemmungen, Waldbrände, Dürren: Das ist nur eine Auswahl an Katastrophen, die das südwestafrikanische Angola im vergangenen Jahr heimsuchten. Die Zahlen sind dramatisch: Rund 7,3 Millionen Menschen, davon mehr als zwei Millionen Kinder, benötigen humanitäre Hilfe. In ländlichen Gebieten haben nur 28 Prozent der Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser. Doch trotz dramatischer Zahlen interessieren sich nur wenige für die dort andauernde humanitäre Krise.

Wetterextreme wie langanhaltende Dürreperioden verschärfen die humanitären Krisen, unter anderem in Simbabwe. AFP/ZINYANGE AUNTONY

Bei der Hilfsorganisation Care, die nun zum achten Mal den "Breaking the Silence"-Report über vergessene Krisen veröffentlicht hat, ist man darüber nicht überrascht. "Wir sehnen uns alle nach guten Nachrichten, vor allem während zwei Kriege nahe Europa stattfinden", sagt Care-Österreich-Geschäftsführerin Andrea Barschdorf-Hager bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Gleichzeitig war der weltweite Bedarf an humanitärer Hilfe noch nie so hoch wie jetzt."

Der "Breaking the Silence"-Report will den Blick auf jene andauernden Krisen lenken, über die im Vorjahr online am wenigsten berichtet wurde. Für den Bericht hat die Hilfsorganisation mit dem Medienbeobachtungsdienst "Meltwater" fünf Millionen Online-Artikel auf Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch ausgewertet, die im Zeitraum zwischen Jänner und September erschienen sind. Jene Länder, in denen mindestens eine Million Menschen von humanitären Krisen betroffen sind, wurden nach der Anzahl der publizierten Online-Artikel einer Medienanalyse unterzogen. Zum zweiten Mal in Folge landete Angola auf Platz eins. Und zum zweiten Mal in Folge befanden sich alle Krisen, über die am wenigsten berichtet wurde, in Afrika.

Auch das überrascht bei Care nicht. "Wir haben eine noch nie dagewesene Reihe von humanitären Krisen und Naturkatastrophen erlebt", sagt Deepmala Mahla, Care-Direktorin für Humanitäre Hilfe, und spricht etwa das Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet, Überschwemmungen in Libyen, aber auch die Kriege in Nahost und in der Ukraine an. Viele der humanitären Krisen in Afrika würden es nicht in die Nachrichten schaffen, sie "bestehen bereits, manchmal eskalieren sie im Schatten der großen Krisen", fügt Mahla hinzu. "Es gibt nichts Neues zu berichten, so traurig das auch klingt."

Viele Länder in Afrika treffen die Auswirkungen der Klimakrise mit voller Wucht: Regen- und Trockenzeit haben an Intensität und Unvorhersehbarkeit zugenommen, auf Überflutungen und Hochwasser folgen langanhaltende Dürreperioden, nicht nur in Angola, sondern etwa auch in Sambia und dem Senegal.

Zahlreiche Menschen sind deshalb von Ernährungsunsicherheit betroffen, im Senegal haben wegen der extremen Dürre und Trockenheit rund 1,4 Millionen Menschen nicht genug zu essen, etwa 60 Prozent mehr als noch im Jahr 2022. In Sambia leben 60 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze von 1,90 Euro pro Tag, das entspricht einer Zahl von rund zwölf Millionen Menschen.

Hunger und Armut

Auch in Simbabwe hatten Wetterextreme massive Auswirkungen: Vor allem langanhaltende Dürreperioden machen dem Land zu schaffen, dort ist Regen für 70 Prozent der Bevölkerung die einzige Bewässerungsart für ihre Felder. Bleibt er aus, wird die Ernte beschädigt oder vernichtet – und viele müssen hungern. Knapp die Hälfte der 16,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner lebt in extremer Armut.

Von Naturkatastrophen wird auch Burundi heimgesucht, Zehntausende mussten deshalb vergangenes Jahr ihr Zuhause verlassen, 5,6 Millionen Kinder leiden an chronischer Unterernährung. In Burundi herrschte bereits zuvor eine der höchsten Raten an Unterernährung weltweit, das Land hat zudem das niedrigste geschätzte Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt und ist eines der am dichtesten besiedelten Länder. In Burundi und auch im Senegal kommt eine hohe Preissteigerung dazu, viele Menschen können sich das Notwendigste nicht mehr leisten.

Zahlreiche Vertriebene

Der Senegal, aber auch Mauretanien sind neu im "Breaking the Silence"-Report. Mauretanien hatte zuletzt mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen, die zu Überschwemmungen führten. Die Städte sind nur mit mangelhaften Entwässerungssystemen ausgestattet und können starken Regenfällen kaum standhalten. 2023 waren rund 1,1 Millionen Menschen der insgesamt 4,7 Millionen Einwohner auf humanitäre Hilfe angewiesen, 500.000 hatten nicht genug zu essen.

Die Zentralafrikanische Republik fand sich bisher in jedem der acht "Breaking the Silence"-Berichte. Seit 2013 tobt dort ein bewaffneter Konflikt, "der immer wieder eskaliert und Familien bereits mehrmals vertrieben hat", so Deepmala Mahla von Care. 20 Prozent der Bevölkerung sind intern vertrieben oder in Nachbarländer geflüchtet. Zwei Drittel der Bevölkerung, also mehr als drei Millionen Menschen, benötigen humanitäre Hilfe. "Das passiert nicht seit gestern, sondern seit Jahren", kritisiert Mahla.

Viele sind aus der Zentralafrikanischen Republik in das Nachbarland Kamerun geflüchtet. Doch auch dort benötigt jeder sechste Mensch humanitäre Hilfe – das sind rund 4,7 Millionen Menschen. Drei Millionen Menschen sind von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen, die durch die Klimakrise noch verschärft wird.

Frauen überproportional betroffen

Frauen und Mädchen sind überproportional von Krisen und Katastrophen betroffen, so Care. In der Zentralafrikanischen Republik ist ihre Lage besonders prekär: Nur 55 Prozent der Kinder beenden die Volksschule, wobei die Schulzeit für Buben im Schnitt bei 5,3 Jahren, für Mädchen nur bei 3,8 Jahren liegt. Weit verbreitet ist auch Gewalt gegen Frauen, im Jahr 2023 wurden 5000 Fälle gemeldet. "Das bedeutet, dass alle 30 Minuten eine Frau oder ein Mädchen Gewalt erfährt", heißt es im Care-Bericht. Im Senegal haben Frauen und Mädchen geringeres Mitspracherecht und nur eingeschränkten Zugang zu finanziellen Mitteln. Auf der Flucht sind sie einem höheren Risiko ausgesetzt, Gewalt und Übergriffe zu erleben.

In Burkina Faso hat sich die Zahl der Binnenvertriebenen zwischen 2019 und 2023 um das 40-Fache erhöht, auch hier sind vor allem Frauen der Gefahr geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, fast neun Millionen Menschen der 23 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze von 1,90 Euro pro Tag.

Auch nach Uganda sind zahlreiche Menschen aufgrund von Krisen und Konflikten in ihren Heimatländern geflohen, etwa aus dem Südsudan, der Demokratischen Republik Kongo, Somalia und Burundi. Vor allem im Norden, wo sich viele Flüchtlingssiedlungen befinden, steigt Ernährungsunsicherheit, und der Zugang zu medizinischer Versorgung wird immer prekärer. Im vergangenen Jahr war auch Uganda von Wetterextremen betroffen, etwa Überschwemmungen, Dürren, Erdrutschen und Hagelstürmen. Im Nordosten des Landes leiden 45 Prozent der Bevölkerung aufgrund von klimabedingten Ernteausfällen an Hunger.

Klimawandel trifft arme Länder

"Der Klimawandel spielt nicht fair, er trifft arme Staaten härter", sagt Mahla von Care dazu. "Er treibt Hungersnöte voran, er macht Probleme mit dem Wasser noch schlimmer, er zerstört die Lebensräume der Menschen und vertreibt sie aus ihrem Zuhause, er hindert Kinder daran, in die Schule zu gehen." Die Menschen würden kämpfen und durchhalten, sagt Mahla. "Das Klima, die Dürre, die Waffen haben mich nicht getötet", habe eine Somalierin in Kenia ihr erzählt. "Aber ich fühle mich innerlich tot."

Mit dem "Breaking the Silence"-Report wolle man nicht nur die Krisen in den Vordergrund rücken, über die selten berichtet wird, sondern auch dazu einladen, in einen Dialog zu treten, wie sich die Situation verbessern könne, sagt Mahla. Bei den mehr als sieben Millionen Menschen, die etwa in Angola humanitäre Hilfe benötigen, "denken viele an eine sieben mit vielen Nullen", sagt Mahla. "Aber diese sieben Millionen sind Einzelpersonen, Familien, Menschen mit Geschichten von Hoffnung, Verzweiflung und Zukunft." (Noura Maan, 11.1.2024)