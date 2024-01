Der SPÖ-Politiker Ferdinand Lacina war 1986 bis 1995 Finanzminister. In seinem Gastkommentar gibt er Einblick in die damalige Debatte. Heute tritt er für eine progressive Besteuerung von Kapitalerträgen, Vermögen sowie Erbschaften ein.

Trifft eine Vermögenssteuer Millionäre oder auch Häuslbauer? Einigkeit in dieser Frage gibt es bei SPÖ und ÖVP auch heute nicht. Foto: Getty Images / Jorg Greuel

Erbschafts- und Vermögenssteuern sind – seit Andreas Babler SPÖ-Chef wurde – wieder auf der politischen Agenda. Die Gegnerinnen und Gegner dieser Steuern versperren sich dagegen, obwohl sie notwendig wären. Eines ihrer Argumente: Die SPÖ habe sie selbst abgeschafft. Das ist verkürzt dargestellt. Als Finanzminister, der diese Reform umgesetzt hat, möchte ich darlegen, wie es zur Abschaffung dieser Steuern kam und warum wir sie heute dringend brauchen.

In der letzten Regierungsperiode Bruno Kreiskys wurde von Finanzminister Herbert Salcher die Zinsertragsteuer eingeführt, um leistungslose Vermögenseinkommen steuerlich zu erfassen. Dies erfolgte unter heftiger Opposition durch ÖVP und Kronen Zeitung. Diese Steuer wurde später vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben.

Heilige Kuh

Im Rahmen der Steuerreform 1987 gelang es mir als Finanzminister, mit Verfassungsbestimmung abgesichert, eine erneute Besteuerung der Erträge von Finanzanlagen in Höhe von zehn Prozent einzuführen – die Kapitalertragsteuer (KESt). Auch in der SPÖ war dies nicht unumstritten, was meine Verhandlungsposition gegenüber der ÖVP – die kaum zu bewegen war, ihr wichtigstes Wahlkampfthema aufzugeben – nicht gerade stärkte. Doch letztlich konnten wir uns durchsetzen: Leistungsloses Vermögenseinkommen wurde in Österreich ab diesem Zeitpunkt wieder besteuert.

In weiterer Folge gelang es, die Höhe der KESt auf 25 Prozent anzuheben. Der Preis dafür war die Endbesteuerung – also dass durch die Leistung der KESt alle anderen Steuern auf die Bankeinlagen abgegolten sind. Das konnte allerdings akzeptiert werden, weil damals ohnehin die Anonymität durch das Bankgeheimnis andere Formen der Kapitalbesteuerung massiv be- beziehungsweise verhinderte. Diese Anonymität war eine heilige Kuh, deshalb war die KESt nur als Flat Tax und Quellensteuer einführbar.

Kompliziert konstruiert

Die Anonymität der Finanzanlagen beeinträchtigte auch die bestehende Vermögenssteuer massiv, denn sie entzog diese Vermögensbestandteile de facto der Besteuerung. Dazu kam die massive Unterbewertung der Grundvermögen. Andere Vermögensteile, wie wertvoller Hausrat oder Kunstwerke, konnten der Besteuerung leicht entzogen werden. Deshalb war die Vermögenssteuer sehr kompliziert konstruiert und betraf faktisch nur kapitalintensive Unternehmen, die aufgrund der Krise der Grundstoffindustrien allerdings häufig Verluste zu verzeichnen hatten.

Da ausschließlich bilanzierende Unternehmen realistische Werte von Grundvermögen, Immobilien und Finanzanlagen auswiesen, war die Vermögensteuer de facto eine Substanzsteuer, die insbesondere investitionsintensive Unternehmen belastete.

Das hat mich 1993 zu einer Vereinbarung mit der ÖVP bewogen. Ich habe mit ihr – allerdings leider nicht schriftlich – vereinbart, die Vermögenssteuer abzuschaffen und im Ausgleich nicht nur die KESt zu erhöhen, sondern auch eine Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer durchzuführen, mit wesentlich höheren Freigrenzen und deutlich progressiven Steuersätzen. Nur der erste Teil dieser Vereinbarung wurde umgesetzt. Die Vermögenssteuer verschwand, KESt und Erbschaftssteuer sollten später reformiert werden. Nach meinem Ausscheiden aus der Bundesregierung im April 1995 geriet diese Vereinbarung "in Vergessenheit".

Notwendige Modernisierung

2007 hob der Verfassungsgerichtshof das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz wegen der höchst ungleichen Besteuerung der Vermögensteile – vor allem der zu niedrigen Besteuerung des Grundvermögens – auf. Das hätte man reparieren können, und die SPÖ wollte das. Doch man konnte sich mit der ÖVP nicht einigen. Das Gesetz wurde aufgehoben, und seit August 2008 wird in Österreich keine Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen mehr vorgenommen.

Die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften war lange Zeit selbstverständlicher Teil eines gerechten Steuersystems – ein modernes Steuersystem braucht diese Steuern heute umso mehr. Die Anhäufung privaten Reichtums hat in den letzten Jahrzehnten zu einem nicht vertretbaren Auseinanderklaffen zwischen der großen Mehrheit der Bevölkerung und der obersten Schicht von Vermögenden geführt. Eine Studie der Nationalbank zeigt, dass das oberste Prozent bis zu 50 Prozent des Vermögens in Österreich besitzt.

Nur die Reichsten

Die Abschaffung der Anonymität von Finanzanlagen und die gerechte Bewertung aller Vermögensteile mithilfe digitaler Methoden eröffnen die Möglichkeit einer einfachen Umsetzung der Vermögenssteuer. So wäre es ohne weiteres möglich, das SPÖ-Modell umzusetzen und mit entsprechenden Freibeträgen sicherzustellen, dass nur die reichsten zwei Prozent der Bevölkerung belastet werden, während 98 Prozent profitieren. Damit fällt auch das von Verteidigerinnen und Verteidigern einer extrem ungerechten Vermögensverteilung immer wieder vorgebrachte Argument weg, dass die Häuslbauer und die Erben von Eigentumswohnungen von einer Vermögensteuer betroffen wären.

Heute ist die volle Transparenz bei Besitz von Immobilien und Finanzanlagen unabdingbar. Und eine progressive Besteuerung von Kapitalerträgen, Vermögen und Erbschaften ist es erst recht. (Ferdinand Lacina, 11.1.2024)