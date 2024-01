ÖFB-Stürmer wurde in Frankfurt vorgestellt. Er hofft bei der Eintracht auf Spielpraxis, um für Österreich bei der EM dabei zu sein

Sasa Kalajdzic hat einen neuen Arbeitgeber. IMAGO/Joaquim Ferreira

Frankfurt am Main - Sasa Kalajdzic hat sich vor seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt auch Rat von Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick eingeholt. Das erzählte der 26-Jährige am Mittwoch bei seiner Vorstellung in Frankfurt. "Ich habe dem Teamchef gesagt, dass ich etwas anderes machen möchte. Er fand es auch nicht gut, wenn ich nicht spiele. Er hat gleich gesagt, dass er das mit Frankfurt geil und super findet", sagte Kalajdzic über das Gespräch mit Rangnick.

Der Stürmer kommt bis Saisonende auf Leihbasis vom englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers. Kalajdzic erhofft sich bei der Eintracht auch Spielpraxis, um für Österreich bei der EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) dabei zu sein. Das könnte bei den Hessen nach dem Abgang von Randal Kolo Muani im vergangenen Sommer passen.

"Er glaubt, ich passe da richtig gut rein. Er hat gesagt, dass ich als Spieler und Mensch emotional bin. Frankfurt ist die beste Adresse, weil es ein emotionaler Verein ist - mit vielen Fans und Leidenschaft", berichtete Kalajdzic. Auch seine Mitspieler hätten begeistert reagiert. Der Angreifer, früher beim VfB Stuttgart aktiv, drängte auf eine schnelle Entscheidung, weil seine Frau hochschwanger ist. Sie befand sich am Mittwoch auf dem Weg nach Frankfurt, wie Kalajdzic erzählte. (APA; 10.1.2024)