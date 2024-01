Fast drei Jahre ist es her, seit der letzte "Halo"-Teil erschienen ist. Microsoft Xbox

Eines der größten Franchises der Microsoft-Konsole Xbox ist "Halo". Der Shooter, dem mittlerweile auch eine TV-Serie gewidmet ist, ist seit rund 20 Jahren ein Markenzeichen für den erfolgreichen Weg, den das US-Unternehmen in der Games-Branche zurückgelegt hat. Seit dem letzten Teil, "Halo Infinite" im Dezember 2021, wurde es allerdings still um die Marke. Damit ist jetzt Schluss.

Lange Wartezeit

Im Jänner 2023 wurde bekannt, dass Microsoft bei seinen hauseigenen Gaming-Studios Jobs abbauen musste. Ebenfalls davon betroffen war 343 Industries, das nach "Halo 3" im Jahr 2009 die wichtige Marke übernommen hatte. 95 Menschen mussten damals das Unternehmen verlassen, darunter hochrangige Mitglieder des Teams wie etwa Artdirector Justin Dinges. Dessen Linkedin-Profil erfuhr in den letzten Tagen ein Update und unter anderem den Satz "Arbeit an nächstem 'Halo'". Als Zeitfenster für seine Arbeit an diesem noch nicht offiziell angekündigten Titel gibt er mit April 2022 bis März 2023 an.

Parallel dazu erwähnt der noch im Amt befindliche Ian Slutz, seines Zeichens Senior Character Systems Designer bei 343, dass er derzeit viel Zeit mit der Unreal Engine 5 verbringe. Die Games-Engine wurde im April 2022 veröffentlicht, und so deutet viel darauf hin, dass ein neues "Halo" diese Engine verwenden könnte.

Nun weiß man, dass aktuelle Blockbusterspiele gut und gerne drei bis sechs Jahre Entwicklungszeit benötigen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Microsoft schon in diesem Jahr mehr über einen neuen "Halo"-Teil verraten wird, ist gering. Fans der Serie wird es aber freuen zu hören, dass es mit dem Master Chief weitergehen wird. (aam, 11.1.2024)