Schick renoviertes Lokal 1 im Parlament: Hier werden sich die Parteienvertreter so manchen Schlagabtausch liefern. APA/HANS KLAUS TECHT

Das frisch sanierte Hohe Haus bietet eine würdige Bühne: Wie zur Mahnung prangen an der Stirnwand des nach dem Physiker Erwin Schrödinger benannten Lokals 1 die Begriffe "Demokratie" und "Parlament". Doch ob sich ebendort in den nächsten Monaten tatsächlich Sternstunden in diesem Sinne abspielen, gibt Anlass für begründete Zweifel.

Am Donnerstag starten die Parlamentarier in konstituierenden Sitzungen zwei neue Untersuchungsausschüsse, den einen auf Betreiben der Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ, den anderen auf Verlangen der ÖVP. Die Arbeit fällt damit in eine Phase, in der üblicherweise nicht gerade nüchterne Sachlichkeit regiert. Denn das Land steht vor einem monatelangen Wahlkampf: Am 9. Juni küren die Österreicherinnen und Österreicher ihre Abgeordneten für das Europaparlament, im September schließlich jene für den Nationalrat. Schon jetzt macht sich in der politischen Debatte Kampagnenstimmung breit.

Es liegt also auf der Hand, dass die U-Ausschüsse nur der Propaganda der eigenen Partei dienen sollen – oder doch nicht? Können die Akteure der Versuchung widerstehen, die Aufklärungsarbeit zur Wahlkampfshow verkommen zu lassen?