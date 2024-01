Transparente Fernseher waren auf der CES 2024 klarerweise der größte Blickfang. Ob das Konzept auch alltagstauglich ist, wird sich erst zeigen. LG

Wegweisende Branchentrends und skurrile Gadgets sind zwei wesentliche Stützen, auf die sich die größte Technikmesse der Welt zu Jahresbeginn verlassen kann. Seit Jahren eine zuverlässige Bank auf der CES in Las Vegas sind aber auch die Hersteller von Fernsehern. Namhafte Größen wie LG, Samsung oder TCL strahlen mit ihren Bildschirmoberflächen um die Wette und sind dabei nicht selten auf der Jagd nach Weltpremieren und Superlativen. Nur Sony macht nicht mit und zeigt sein neues TV-Line-up erst später im Frühjahr.

Transparente Exoten als Showstopper

Auch heuer wurde nicht an Highlights gespart. Besonders prominent in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit gerückt sind Fernseher mit transparentem Bildschirm, von denen ein Modell sogar schon heuer auf den Markt kommen soll. Abgesehen vom kurzlebigen Wow-Moment holografischer Effekte dürfte die Innovationskraft ironischerweise vor allem wenig Tech-Begeisterte erfreuen. Beschränkt diese sich doch lediglich darauf, das "hässliche" schwarze Rechteck im Wohnzimmer endlich verschwinden zu lassen. Um was zu sehen? Die noch hässlichere Vase, die sich die bessere Hälfte im Italien-Urlaub eingebildet hat? Oder das Familienfoto, das genauso gut einen halben Meter daneben hängen könnte? Egal.

Samsung zeigt auf der CES einen transparenten Prototyp eines Micro-LED-Bildschirms. LG geht mit transparenten OLEDs noch heuer in Serienreife. AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Geht es um bildverbessernde Superlative, waren die Hersteller wieder bemüht, die Darstellung der Inhalte noch heller, noch klarer, noch flüssiger zu gestalten. Was zu sehen war, ist nüchtern betrachtet "nur" eine logische Weiterentwicklung bestehender Technologien. Echte Überraschungen wie zum Beispiel die MLA-Technologie von LG aus dem letzten Jahr, die eine deutliche Schwäche von OLED-Paneelen sichtbar verringerte, blieben heuer aus.

Die große Bildrevolution findet noch nicht statt

Die gute Nachricht zuerst: Wer heutzutage beabsichtigt, einen modernen Fernseher zu kaufen, kann weniger denn je falsch machen. Der Wettlauf ums bessere Bild hat das gesamte Feld auf ein Niveau angehoben, das qualitative Totalausfälle sehr unwahrscheinlich macht. Die schlechte: Der Teufel steckt natürlich im Detail. Natürlich gibt es Paneele, die in Sachen Bildqualität nochmal einen Sprung nach vorne machen, und neben Unterschieden in der Bildverarbeitung der Hardware ist natürlich auch das Nutzererlebnis im Alltag nicht zu unterschätzen.

Jedenfalls scheint es so, als könnten die Hersteller die Bildschirme gar nicht hell genug machen. Sowohl die Schwergewichte LG und Samsung protzen bei ihren OLED-Modellen mit Spitzenhelligkeiten bis zu 3.000 Nits, TCL verspricht mit einem Topmodell seines Mini-LED-Portfolios sogar auf mehr als 5.000 Nits zu kommen. Wenn man bedenkt, dass Filme beim Mastering nicht einmal darauf ausgerichtet werden, handelt es sich wohl eher um eine blendende Fleißaufgabe. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Eine Fleißaufgabe und wenig Praxisnähe zeigen auch die Bestrebungen der Hersteller, die Bildwiederholrate im besseren Teil ihres Portfolios von 120 auf 144 Hertz anzuheben. Der Grund dafür ist recht simpel: Abgesehen davon, dass Spielkonsolen diese Bildwiederholrate gar nicht unterstützen, gibt es noch weniger Leute, die ihren PC mit dem Fernseher verbinden. Und wenn, dann dürfte die Rechenleistung in den wenigsten Fällen ausreichen, um moderne Titel mit 144 Hz über den Bildschirm flimmern zu lassen. Auch ist der Sprung von 120 auf 144 Hz bei weitem nicht mehr so stark wahrnehmbar wie von 60 auf 120 Hz. Die Zahl der Profiteure ist gering: Dazu zählen vor allem die Hersteller, die einen Fortschritt vermelden können.

Leider immer noch zum Exotentum verdammt sind Micro-LED-Paneele. Samsung zeigte zwar erstmals serienreif wirkende Modelle für den Consumer-Bereich ab 76 Zoll aufwärts - ob sie heuer schon Serienreife erlangen, ließ man allerdings offen. Somit bleiben sie vorerst das, was sie seit Jahren sind: ein Blickfang auf Messen und ein Blick in die Zukunft. Aufgrund enorm hoher Fertigungskosten werden sie ohnehin noch lange weit von einem Massenprodukt entfernt sein. Zwar mag man argumentieren, dass OLEDs mit zunehmender Helligkeit ihre größte Schwäche überwunden haben und damit Micro-LED einigermaßen auf Augenhöhe begegnen können. Tatsächlich stellen Micro-LEDs mit ihren Eigenschaften alle anderen Paneele aber immer noch in den Schatten - das werden sie bei Serienreife aber leider auch mit dem Preis.

Viel Lärm um KI

Wenig überraschend stimmt auch die TV-Branche in die Schnappatmung um KI-Tools ein, die eine Verbesserung des Gesamterlebnisses in Aussicht stellt. Abgesehen davon, dass inhaltsverbessernde Algorithmen schon zum guten Ton in der Branche gehörten, bevor der anhaltende Hype um künstliche Intelligenz die Tech-Branche in Geiselhaft genommen hat, wird heuer tatsächlich noch einmal kräftig an den Schrauben gedreht.

Die regelmäßige Ankündigung der meisten Hersteller, die Prozessorleistung vervielfacht oder neuronale Verarbeitungseinheiten hinzugefügt zu haben, ist freilich eine Unart, mit der die meisten Leute verständlicherweise nichts anfangen können. Das Narrativ wird aber deutlich interessanter mit dem Versprechen, dass man mithilfe von KI undeutliches Stimmengenuschel in Inhalten per Knopfdruck verständlicher macht. Oder dass sich die Bildparameter automatisch an das Umgebungslicht anpassen – und an die Vorlieben des Betrachters, der vor dem Gerät sitzt.

Auch die optionale Sprachsteuerung und -erkennung hat mittlerweile ein Niveau bei den besseren Modellen erreicht, das ein Nachlesen in der Bedienungsanleitung überflüssig macht und nur ein deutlich intuitiveres Nachfragen erfordert. Nicht zuletzt sorgen verbesserte Bildalgorithmen dafür, dass das Hochskalieren niedriger Auflösungen schärfer gelingt und einzelne Objekte in Inhalten hervorgehoben werden können. Der Fußball in der nächsten Live-Übertragung lässt grüßen.

Durchsichtige Überraschung von LG

Das heurige Line-up von LG wurde bereits ausführlicher beleuchtet, weil es den stärksten Einfluss auf die gesamte Branche hat. Tatsächlich hatte der koreanische Hersteller neben der fünfjährigen Updategarantie auf sein TV-Betriebssystem dann aber noch eine faustdicke Überraschung parat: Er kündigte für 2024 die Veröffentlichung des ersten transparenten OLED-Displays der Welt an. Das Gerät besteht aus einem transparenten OLED-Panel mit einer dahinterliegenden opaken Folie, die hinter dem Bild hochfährt, um ein traditionelles Fernsehbild zu erzeugen. Wird dieser Kontrastbildschirm zurückgezogen, wird der Fernseher wieder transparent.

LG hat dafür auch eine Funktion namens T-Bar eingeführt, um optional eine Art Informationsleiste am unteren Rand des Bildschirms anzuzeigen. Der LG Signature OLED T nutzt zudem die Zero Connect Box der M-Serie, um Video- und Audiosignale drahtlos zum Fernseher zu übertragen. Der Fernseher dürfte nur für die wenigsten Haushalte leistbar sein, ein offizieller Preis wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben.

Genauer eingegangen ist LG im Rahmen der CES auch auf die neue "Meta Technology 2.0". Dahinter steckt eine Darstellungsoptimierung für OLED-Fernseher, die besonders hohe Spitzenhelligkeiten (von bis zu 3.000 Nits) und verbesserte Farben ermöglicht und mit Samsungs QD-OLED-Technologie konkurriert. LGs Paket beinhaltet verbesserte Mikro-Linsen-Arrays und eine spezielle Software, die "Meta Multi Booster" genannt wird, um die Bildqualität weiter zu steigern. Besonders hervorzuheben ist dabei auch ein neuer "Detail Enhancer"-Algorithmus, der bei hoher Helligkeit eine besonders klare Darstellung gewährleisten soll. Diese Technologie bleibt heuer allerdings nur den Spitzenmodellen OLED M4 und G4 vorbehalten.

Samsung teasert Micro-LED an

Highlight bei Samsung waren neben dem durchsichtigen Prototyp eines Micro-LED-Displays wie bereits kurz erwähnt die ersten serienreif wirkenden Micro-LED-Ferseher für den Consumer-Bereich. Während das Veröffentlichungsdatum für diese Geräte noch nicht kommuniziert wurde, wird das neue QD-OLED-Lineup in Form von S85D, S90D und S95D garantiert heuer erscheinen. Bei QD-OLED-Displays handelt es sich um eine Vermengung zweier bestehender Technologien, nämlich der QLED- und der OLED-Technologie – mit dem Ziel, die damit in Verbindung stehenden Nachteile auszumerzen. Das QD steht dabei für Quantum Dot und bezeichnet eine zusätzliche Schicht, die zwischen Flüssigkristallen und Hintergrundbeleuchtung liegt und dem Bild leuchtkräftigere Farben verleihen soll.

Micro LED: Die beeindruckendsten Fernseher von Samsung auf der heurigen CES sind noch nicht massentauglich. Ein Release 2024 ist aber auch nicht ganz ausgeschlossen. AP/John Locher

Ähnlich wie LG verspricht auch Samsung Spitzenhelligkeiten von bis zu 3.000 Nits mit seinen derzeit besten Modellen, allerdings will man auch von einer Zusammenarbeit mit Pantone profitieren. Die ersten zertifizierten Pantone-Fernseher von Samsung versprechen eine besonders farbgenaue Wiedergabe der Inhalte. Besonders praxisnah klingt die "Glare Free"-Technologie des Herstellers, die Reflexionen erheblich reduzieren und auch den Einsatz der Fernseher bei extrem hellem Tageslicht ermöglichen soll.

TCL zeigt Premium-Ambitionen

Der dritte große Player in der TV-Branche versucht hingegen einmal mit Superlativen zu überzeugen, was man von seiner erfolgreichen Mittelklasse sonst eher nicht kennt: TCL verdankt seine hohen Marktanteile vor allem einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis; für die CES legte sich der chinesische Hersteller aber richtig ins Zeug. Er zeigte einen Mini-LED-Fernseher mit Quantum-Dot-Technologie in einer Bildschirmdiagonale von 115 Zoll (rund 292 Zentimeter).

Fernsehen in Projektordimensionen: Das Premium-Modell der chinesischen Branchengröße TCL hat eine Bildschirmdiagonale von knapp drei Metern. AP/John Locher

Der sperrig klingende QM891G soll Spitzenhelligkeiten bis zu 5.000 Nits erreichen und über 20.000 Dimmingzonen verfügen, was für diese Technologie beachtlich ist. Verheimlicht wurde vorerst noch der Preispunkt für das Gerät, das noch dieses Jahr in den Handel kommen soll.

Der Blick zurück lohnt sich

Insgesamt betrachtet bleibt die OLED-Technologie auch heuer noch das Maß aller Dinge, wenn man als Käufer eine möglichst perfekte Bildqualität anstrebt. Sie ist am Markt mittlerweile auch zu einigermaßen leistbaren Preisen verfügbar. Hier sitzen die Koreaner LG und Samsung fest im Sattel – sie diktieren bei technologischen Entwicklungen den Markt, zumal andere Hersteller schon lange die Paneele von ihnen beziehen, vor allem von LG. Daran ändert sich auch heuer nichts.

Der beste Tipp für Normalsterbliche, die heuer beabsichtigen, sich einen Fernseher zu kaufen, ist es ohnehin, das Modelljahr 2024 einfach auszublenden – und sich über den Preisverfall der Vorjahresmodelle zu freuen. Er wird schon mit der Ankündigung, aber spätestens mit der Veröffentlichung der aktuellen Line-ups einsetzen. (Benjamin Brandtner, 11.1.2024)