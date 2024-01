Der 31-Jährige erlitt mehrere Verletzungen am rechten Unterarm, der Handfläche, dem Gesäß sowie am linken Bein. Auch der Hundebesitzer wurde verletzt

Der 31-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert (Symbolbild). IMAGO/Panthermedia/Spitzi-Foto

Kolsass – Ein 31-jähriger Österreicher ist Dienstagnachmittag in Kolsass in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von zwei Hunden attackiert und gebissen worden. Der Mann erlitt dabei mehrere Verletzungen am rechten Unterarm, der Handfläche, dem Gesäß sowie am linken Bein.

Die Tiere waren zuvor von ihrem 62-jährigen Besitzer in ein Auto geladen worden. Als sie ein Geräusch hörten, sprangen sie jedoch wieder heraus und gingen auf den 31-Jährigen los, der sich gerade nahe des Fahrzeugs befand.

Der Besitzer war seinen Hunden sofort nachgeeilt, informierte die Polizei. Er fing sie schließlich wieder ein und brachte sie in den Wagen zurück. Dabei kam er zu Sturz und verletzte sich am Becken. Der gebissene 31-Jährige wurde indes mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Ein 60-Jähriger, der zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls in der Nähe des Fahrzeugs stand, wurde von den Hunden nicht attackiert. (APA, 10.1.2024)