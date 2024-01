Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat am Mittwoch die FPÖ scharf kritisiert. Wenn sich FPÖ-Chef Herbert Kickl den ungarischen Premier Viktor Orbán zum Vorbild nehme, wisse man, "wo die Reise hingeht: Also Meinungsfreiheit adé", wird Kogler in einer Vorabaussendung des Fernsehsenders Puls 4 zitiert. Das Interview in der Sendung "Milborn – Das Puls 24 Polit-Gespräch“ sollte am Mittwochabend um 21:15 Uhr auf Puls 24 ausgestrahlt werden.

Vizekanzler Werner Kogler kritisiert die FPÖ. APA/GEORG HOCHMUTH

Man könne die "blaue Führerpartei" nicht einfach alleine "fuhrwerken lassen", wird Kogler weiter zitiert. Die Grünen würden hier bereits entgegenhalten, und Kogler gehe davon aus, dass sich hier "andere noch dazugesellen". Wichtig sei zudem, eine "positive Perspektive für die Zukunft" zu zeichnen – "im Sinne der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit".

Sollte tatsächlich ein "Orbánistan" kommen, drohe Österreich "nicht nur ein demokratischer, sondern auch ein sozialer und ökonomischer Niedergang", sagt der Vizekanzler. Es würde ihm Sorgen bereiten, dass "die Demokratie nicht immer stark genug scheint, um sich zu immunisieren gegen rechtsradikale Tendenzen" – das sei in vielen Staaten ein Thema, auch in Österreich müsse man da "wachsam" sein.

Kickl hat abends Gelegenheit zur medialen Replik: Er ist um 22 Uhr zu Gast in der "ZiB 2" bei ORF-Moderator Martin Thür. (red, 10.1.2024)