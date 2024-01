Wien – Es gibt wahrlich Angenehmeres, als Herbert Kickl zu interviewen. Ein Zahnarztbesuch mitsamt Wurzelbehandlung zählt da möglicherweise sogar dazu. Am Donnerstagabend war der FPÖ-Chef jedenfalls zu Gast bei Martin Thür in der "ZiB 2" – einem Terrain des kritischen Journalismus, das er ansonsten ja lieber meidet, bei FPÖ-TV redet es sich normalerweise weit angenehmer. Aber wenn die "ZiB 2" mit den Parteichefs und der Parteichefin eine Jahresbilanz zieht, dann entzieht sich selbst die FPÖ nicht.

FPÖ-Chef Herbert Kickl war zu Gast in der "ZiB 2" bei Martin Thür. Screenshot/ORF-TVThek

Putin einladen?

Aufmunitioniert mit rhetorischen Volten, um die eigenen Botschaften unterzubringen, und mit Gegenfragen, um den Moderator aus der Ruhe zu bringen, wurde Kickl gefragt, warum seine Partei das Parlament verlassen hatte, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Rede hielt. "Der österreichische Nationalrat hat keine Bühne für Kriegsparteien zu sein", sagte Kickl, ohne zu erwähnen, wer denn Angreifer und Verteidiger sei. Wenn man schon "so etwas" mache, dann "müsste man auch die zweite Seite einladen und ihr Gehör schenken. Das ist das, was ich darunter verstehe."

ZIB 2: FPÖ-Parteiobmann Kickl zieht Jahresbilanz

Nur einer Partei Gehör zu schenken und der anderen nicht verstoße gegen das "Neutralitätsgebot", glaubt Kickl. Was er nicht explizit sagte, aber wohl meinte: Er, Kickl, hätte auch Russlands Präsident Wladimir Putin eingeladen. Ein Geisterfahrer der Außenpolitik zeigt einmal mehr, wohin die Reise gehen könnte, sollte die FPÖ nach der kommenden Nationalratswahl tatsächlich den Kanzler stellen.

Hugo Portisch muss herhalten

Er sei genauso russlandkritisch wie ukrainekritisch, sagte Kickl und berief sich auf Hugo Portisch. "Wir müssten Verständnis für beide Seiten entwickeln", so Kickl. Verstehen heiße noch nicht gutheißen. Hugo Portisch, der große Journalist und Geschichtslehrer der Nation, hätte das wohl anders formuliert. Gegen Kickls Vereinnahmungsversuch und die Chuzpe, gerade ihn für Russland-Propaganda zu instrumentalisieren, kann er sich leider nicht mehr wehren. Hugo Portisch ist im Jahr 2021 verstorben.

"Sauhaufen"

Ein klassisches Beispiel Kickl'scher Rhetorik war Martin Thürs Frage, was er dazu sage, dass Peter Gridling, Ex-Chef des Verfassungsschutzes, der FPÖ in seinem Buch Russland-Propaganda und Kreml-Nähe vorwerfe. In der Zeit Gridlings sei der Verfassungsschutz ein "Sauhaufen" gewesen, und man könne ihn nicht ernst nehmen, holte Kickl aus, ohne auch auch nur ansatzweise auf die inhaltliche Kritik einzugehen. Die Botschaft ist angekommen. Punkt. Wie auch jene eines "freiheitlichen Volkskanzlers" (Vokaki), den Kickl während des Interviews zweimal ins Spiel brachte, oder dass er die ORF-Haushaltsabgabe abschaffen und den ORF zusammenschrumpfen würde. Das Thema Gagen der ORF-Journalistinnen und -Journalisten durfte er auch noch in einem Nebensatz erwähnen. Ziel erreicht.

Dass sich die schwarz-blaue Regierung in Niederösterreich die Politikergehälter gleich um 9,7 Prozent erhöht und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer künftig mehr verdienen werde als beispielsweise der Nationalratspräsident, versucht Kickl wegzulächeln. Die FPÖ sei eh für eine Nulllohnrunde gewesen. Aber was solle man da machen, wenn die ÖVP nicht mitspielt und auf der saftigen Erhöhung beharrt? Geplagte FPÖ!

Deportationen?

Angesichts des Treffens hochrangiger AfD-Vertreter im November, an dem auch der rechtsextreme österreichische Aktivist Martin Sellner teilgenommen hatte, wurde Kickl über sein Verständnis von Remigration gefragt. Kickl hatte die rechtsextremen Identitären, deren wichtigster Proponent Sellner viele Jahre war, ja als "NGO von rechts" verharmlost. Sellner sprach davon, dass auch "nichtassimilierte Staatsbürger" mit Migrationshintergrund abgeschoben werden sollten – etwa nach Nordafrika. Ob Kickl diese Deportationsfantasien teile, die unter dem Begriff "Remigration" laufen, wollte Thür von Kickl wissen.

Der antwortete zuerst wieder mit Gegenfragen und betonte dann: "Wenn jemand glaubt, er kann hier diese Gesellschaft verachten, diese Gesellschaft sogar bekämpfen, er kann unsere Werte angreifen, dann können wir eine Rechtslage herstellen (...) dass man solchen Leuten die Staatsbürgerschaft auch wieder entziehen kann." Thürs Einwand, dass diesem Vorhaben die Europäische Menschenrechtskonvention im Weg stehe, ignorierte Kickl. Rechtslagen seien volatil. Demokratie kann das auch sein. Wenn jemand als österreichischer Staatsbürger auf die Welt komme, dann gehe so etwas "selbstverständlich nicht", sagte Kickl aber noch.

Nach diesem Interview wird einmal mehr klar: Niemand soll sagen, er habe nicht gewusst hat, was kommt, wenn die Kickl-FPÖ das Kanzleramt erobert. Um mit Norbert Hofers Aussage aus dem Bundespräsidentenwahlkampf zu schließen: "Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist." (Oliver Mark, 11.1.2024)