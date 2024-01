Es ist ein legendäres Kleidungsstück, wurde in Büchern besprochen, in der Modepresse gefeiert und in Museen ausgestellt. Jetzt kommt das Tutu, das Sarah Jessica Parker in der Titelsequenz der Erfolgsserie "Sex and the City" trug, unter den Hammer. Der dreistufige weiße Rock aus Tüll mit passendem Satinbund wird am 18. Jänner unter dem Titel "Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion" bei Julien's Auctions, das auf Star-Memorabilien spezialisiert ist, versteigert. Schätzwert: 8.000 bis 12.000 Dollar. Das Kleidungsstück war Teil eines mittlerweile ikonischen Ensembles, das Parkers Figur Carrie Bradshaw im Vorspann der Serie trug. Sie lief von 1997 bis 2004 auf HBO.

Die Serie mit Sarah Jessica Parker in der Rolle der Carrie Bradshaw lief von 1997 bis 2004 auf HBO und wurde ein weltweiter Erfolg. IMAGO/ZUMA Wire

Dem Auktionshaus zufolge wurde das Tutu "zu einem Symbol der Popkultur". Es wurde von der Kostümbildnerin der Serie, Patricia Field, in einem New Yorker Secondhandladen für fünf Dollar erworben, wie es von Julien's heißt. Field erklärt die Wahl in ihrem Buch "Pat in the City: My Life of Fashion, Style and Breaking All the Rules", das im Februar 2023 auszugsweise in der "Vogue" veröffentlicht wurde.

Skurril, abenteuerlich, unerwartet

"In der Kiste mit Kleidungsstücken, Trends aus vergangenen Saisonen, lugte ein weißer Tüll hervor wie der schaumige Kamm einer Welle in einem Meer von Wegwerfartikeln", schrieb Field und fügte hinzu, dass sie "dachte, Sarah Jessica würde sich mit diesem verrückten Rock identifizieren können, weil sie Balletttänzerin ist". Genauso wichtig sei es aber auch gewesen, dass der Rock im Tutu-Stil skurril, abenteuerlich und unerwartet war. "So wie diese Serie, 'Sex and the City'", fügte Field hinzu.

Die Kostümbildnerin der Serie, Patricia Field, fand das Outfit in einem Secondhandladen. imago images/UPI Photo

Der Schöpfer der Serie, Darren Star, stand dem Rock zunächst skeptisch gegenüber und drehte ein alternatives Intro, das Parker in einem blauen Etuikleid zeigte. Aber Field setzte sich durch und bestand auf einem "originellen" Look, der in der nächsten Staffel nicht veraltet sein würde. "Am Ende war es das Tutu", schrieb sie. "Es war immer das Tutu." Das Ensemble ging nicht nur in die Fernsehgeschichte ein, sondern wurde im Juni auch in die monumentale Ausstellung "This Is New York: 100 Years of the City in Art and Pop Culture" des Museum of the City of New York aufgenommen. Das Tutu wurde 2021 zum ersten Mal versteigert, gespendet von Field selbst zugunsten von Housing Works, wie "Artnet" berichtet.

Sex and the City Opening Credits

Ella Rose

Es gibt insgesamt fünf Tutu-Röcke, die für den Vorspann der Serie verwendet wurden. Der zu ersteigernde Rock ist einer der fünf Originalröcke und kommt mit einem Echtheitszertifikat, das von Patricia Field unterzeichnet wurde. Auch eine DVD mit der Eröffnungssequenz ist inbegriffen. (red, 11.1.2024)