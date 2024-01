Die Aufsichtsbehörde Advertising Standards Authority hat entschieden, dass ein Kampagnenbild der Wäschemarke in Großbritannien nicht gezeigt werden darf

Musikerin FKA Twigs beim Besuch der New Yorker Met-Gala im Frühjahr 2023. Evan Agostini/Invision/AP

Die Aufsichtsbehörde Advertising Standards Authority (ASA) hat nach einer Beschwerde von zwei Personen die Verbreitung eines Motivs aus einer Calvin-Klein-Kampagne mit der Musikerin FKA Twigs in Großbritannien verboten. Auf dem Bild aus der Frühjahrskampagne 2023 hatte der unbekleidete Popstar ein Jeanshemd über die linke Schulter geworfen, zu sehen waren ein Teil der Brust und des Gesäßes. Der Untertitel der Werbung lautete "Calvins or nothing".

Die Inszenierung lenke "den Fokus des Betrachters auf den Körper des Models und nicht die beworbene Kleidung", so das Urteil der Behörde. In der Anzeige, aufgenommen vom Fotografenduo Mert Alas und Marcus Piggott, werde FKA Twigs zum Sexobjekt stereotypisiert. Die Kampagne sei deshalb nicht zu verantworten.

Die Marke Calvin Klein verteidigte die Kampagne. Sie ähnle einerseits Werbestrecken, die in der Vergangenheit in Großbritannien veröffentlicht worden waren. Zum anderen stelle sie die britische Musikerin als "selbstbewusste Frau" dar – FKA Twigs habe die Veröffentlichung des Sujets genehmigt.

Reaktion von FKA Twigs

Mittlerweile hat auch die britische Musikerin auf Instagram reagiert. Sie widerspricht dem Vorwurf der Objektifizierung und deutet an, als schwarze Frau anders bewertet zu werden. "Ich sehe eine wunderschöne, starke Woman of Colour", schreibt sie und verweist auf die Selbstdarstellung von Künstlerinnen wie Josephine Baker, Eartha Kitt und Grace Jones.

Die Kampagne war im Frühjahr 2023 veröffentlicht worden, neben FKA Twigs modelten außerdem der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson, der US-Schauspieler Michael B. Jordan, die südkoreanische Musikerin Jennie und das Model Kendall Jenner für die Marke. Beschwerde war auch gegen Motive mit Jenner eingelegt worden. Die ASA entschied in diesem Fall allerdings, dass der Körper des Models nicht sexualisiert werde und der Grad der Nacktheit einer Unterwäschewerbung angemessen sei.

Das Unternehmen Calvin Klein ist für kontroverse Werbekampagnen bekannt, in den Neunzigerjahren modelte Kate Moss oben ohne für die Marke, 2022 stand der schwangere Transmann Roberto Bete für Calvin Klein vor der Kamera. (red, 11.1.2024)