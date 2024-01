In den Wiener Gesundheitszentren der Österreichischen Gesundheitskasse kann man sich nach telefonischer Voranmeldung ebenfalls wieder impfen lassen. APA/dpa/Robert Michael

Wien – Mitten in der Grippewelle ist in Wien der zuletzt schwer verfügbare Impfstoff wieder erhältlich. Das städtische Impfzentrum Town Town im dritten Bezirk schaltete laut ORF wieder Termine für die Impfung frei. Auch in den Ordinationen vieler Hausärzte und -ärztinnen ist dieser wieder verfügbar, berichtete der ORF.

In den Wiener Gesundheitszentren der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) kann man sich nach telefonischer Voranmeldung ebenfalls wieder impfen lassen. Eine Impfung sei auch jetzt mitten in der Grippewelle sinnvoll, sagte Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer, dem ORF. Das öffentliche Grippeimpfprogramm wird für die Saison 2023/2024 erstmals österreichweit einheitlich von der ÖGK organisiert.

Ärztekammer: Gesundheitsministerium "nicht vorbereitet"

Die Wiener Ärztekammer drängte angesichts der Grippewelle auf weitere Maßnahmen. Es brauche nun ausreichend antivirale Medikamente wie Tamiflu, so Kamaleyan-Schmied: "Mein Appell an das Gesundheitsministerium wäre, sich jetzt zeitnah darum zu kümmern, dass dieses Medikament flächendeckend in Österreich zur Verfügung gestellt wird."

In einer Aussendung übte Kamaleyan-Schmied am Donnerstag auch Kritik an Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne): "Wie schon bei den Rekord-Corona-Zahlen im Dezember hat der Gesundheitsminister trotz mehrfacher Warnungen seine Hausaufgaben nicht gemacht und ist auf die Influenza-Welle nicht ausreichend vorbereitet." So habe sich die bundesweite Impfkampagne als "Flop" entpuppt, und die Gratisgrippeimpfung sei aufgrund des Selbstbehalts eine "Mogelpackung". (red, 11.1.2024)