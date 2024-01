An meinen vom ständigen Stemmen der Gewichte schwieligen Hände kann ich gar nicht mehr abzählen, wie viele Menschen ich schon zum Schnuppern in meine Muckibude mitgenommen habe (wobei ich tatsächliches Schnuppern dort nicht empfehle). Darunter waren nicht nur Freundinnen (sie sind es immer noch), sondern auch Kolleginnen und Kollegen (die dadurch zu Freunden wurden). Denn an Langhanteln und Klimmzugstangen zerbröselt es Hierarchien und Befindlichkeiten. Dein Tag war hart? Versuch es doch mal mit Burpees. Wer dann noch Puste für Smalltalk hat, macht etwas falsch.

Kontra

Zuallererst: Ich will eigentlich von niemandem beim Sport gesehen werden. Mein Körper ist schlaksig, ich kann mich nicht bewegen, und ich schaue dabei nur scheiße aus. Gut, die Fremden im Gym kann ich noch ausblenden, aber mit meinem Partner oder einer Freundin trainieren gehen? Danke, nein, ihr habt mich in anderen Zuständen gesehen (verkatert, müde vom Leben), da muss das Gym nicht auch noch sein.

Außerdem bin ich kompliziert, was Sport betrifft. Ich muss mich immer dazu aufraffen, mein Turnsackerl zu packen und ins Fitnessstudio zu gehen. Dieses kleine Zeitfenster, in dem ich motiviert bin, dauert keine 20 Minuten. In dieser Zeit muss ich ins Gym eilen, sonst mache ich wieder eine Pause von mindestens einer Woche. Wenn ich mich also an andere anpassen muss, weil sie länger arbeiten müssen oder vorher noch etwas essen müssen, lasse ich es gleich bleiben. Ich verstehe schon den ­Aspekt, sich im Fitnessstudio gegenseitig zu motivieren. Ich bin halt einfach eine Person, die ihre Ruhe haben will. Im Gym und im Leben. (RONDO, Kevin Recher, 13.1.2024)