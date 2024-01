Die KI krauchte nur 80 Stunden für einen Prozess, der sonst Jahrzehnte gedauert hätte. Die finale Auswahl wurde von Menschen getroffen. Microsoft

Lithium ist ein essenzieller Bestandteil von Akkus, wie sie etwa in Smartphones und Elektroautos verwendet werden. Der Abbau von Lithium und anderen Bestandteilen der Akkus und Batterien kann jedoch vor Ort oft zu Umweltschäden und sozialen Spannungen führen, wie zuletzt auch der STANDARD über diese dunkle Seite des E-Auto-Booms berichtete. Die Suche nach geopolitisch weniger heiklen Alternativen ist somit wichtig.

KI traf Auswahl in 80 Stunden

Einen entscheidenden Schritt in diese Richtung haben Forscherinnen und Forscher bei Microsoft gemacht. Sie entdeckten ein Material, das die Verwendung von Lithium in Akkus um 70 Prozent reduzieren könnte, wie es in einem Blogbeitrag des Unternehmens heißt. Hierzu wurden KI-Modelle genutzt, die aus einer Auswahl von 32,6 Millionen Modellen schrittweise immer mehr Kandidaten ausschlossen, bis schließlich das gesuchte Material gefunden wurde.

Bis die KI die 18 vielversprechendsten Kandidaten fand, vergingen bloß 80 Stunden, ab dann trafen die Menschen die finale Auswahl. In einem Artikel von "Business Insider" wird ein Sprecher des Unternehmens zitiert, laut dem dieser Prozess mit der traditionellen Herangehensweise Jahrzehnte gedauert hätte.

Das Material wurde in einer Feststoffbatterie bei Raumtemperatur und bei Temperaturen von bis zu 80 Grad Celsius getestet. Unter anderem hat man damit eine Glühbirne betreiben können.

Relevant ist die Entdeckung dem Unternehmen zufolge aber nicht nur wegen der möglichen Auswirkungen auf die Batterieproduktion der Zukunft. Sie dient auch als Beispiel dafür, wie Forschungs- und Entwicklungsprozesse durch moderne Technologien drastisch verkürzt werden. Einen weiteren großen Schritt erwartet man sich bei Microsoft unter anderem durch den Einsatz von Quantencomputern (stm, 11.1.2024)