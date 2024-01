In Simmering endete die Fahrt. IMAGO/Michael Bihlmayer

Drei Jugendliche sollen am späten Mittwochnachmittag das Konto eines Carsharing-Nutzers geknackt haben und dann in seinem Namen mit einem Tesla durch Wien gefahren sein. In Simmering war dann Schluss. Die Polizei hielt das Auto an, der Lenker flüchtete. Die beiden Beifahrer - ein 15- und ein 17-Jähriger - wurden vorläufig festgenommen. Nach dem Chauffeur wird jetzt gefahndet, gab die Polizei am Donnerstag bekannt.

Der 23-jährige Mann, dem das Carsharing-Konto gehört, verständigte die Polizei, weil jemand mit seinem Account gerade ein Auto angemietet hatte. Die alarmierten Beamten orteten den Tesla rasch. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die Ermittlungen. Die Vernehmungen der beiden Jugendlichen stehen noch aus. Sie waren am Donnerstag noch in Gewahrsam. (APA, 11.1.2023)